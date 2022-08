CEOs de WeWork, Rappi, Microsoft e Amazon discutem economia digital em SP

Como conduzir o crescimento de negócios de maneira sustentável? E como aproveitar o embalo das redes sociais, como o TikTok, para tornar estratégias de marketing e vendas mais parrudas? Essas serão algumas das questões respondidas durante o Digitalks Expo 2022, evento que acontece entre os dias 24 e 25 de agosto em São Paulo, e reunirá líderes para falar sobre economia digital e tecnologia.

Durante o evento, que contará com 144 horas de conteúdo, entre palestras e apresentações de pesquisas setoriais e de tendências, haverá também uma área para exposição de negócios. Segundo os orgazinadores do evento, mais de 20% das empresas inscritas foram fundadas no último ano — o que eleva o número de startups presentes no evento.

Além da área de negócios, haverá também uma área para networking e reuniões de trabalho criada em parceria com a WeWork para permitir que os visitantes possam acompanhar os conteúdos e conciliar a agenda corporativa ao mesmo tempo. Outro destaque da programação está em um palco totalmente dedicado a temas ligados a fintechs.

A programação completa pode ser consultada no site do evento.

Principais temas do Digitalks

Os principais temas discutidos durante o Digitalks Expo 2022 incluem:

Empreendedorismo

Indústria

5G - oportunidades de negócios com a nova tecnologia

Metaverso

E-commerce

Marketing

Mercado financeiro

Inovações na área da saúde

Quem serão os CEOs presentes no evento?

Entre os executivos confirmados entre os palestrantes estão:

Fiamma Zarife, diretora-geral do Twitter Brasil;

Tânia Cosentino, CEO da Microsoft Brasil;

Daniel Mazini, presidente da Amazon no Brasil;

Paulo Nigro, CEO do Hospital Sírio-Libanês;

Felipe Rizzo, CEO da WeWork no Brasil;

Tijana Jankovic, CEO da Rappi Brasil;

Dindi Coelho, líder do time de Creative Lab do TikTok;

Briza Bueno, diretora Américas do AliExpress;

Thaís Azevedo, CMO do Zé Delivery

Divulgação de pesquisas

Durante os dois dias de evento serão apresentadas pesquisas e conteúdos infomativos com dicas para líderes e executivos interessados em melhorar a experiência de seus clientes. Algumas delas são:

Como otimizar seus esforços de mídia na Black Friday em 5 etapas

Quando: dia 24, às 17h, com Sabrina Balhes, da Nielsen

Onde: Palco Ads & Digital Marketing

O que você pode aprender com o maior Benchmarking de NPS do Brasil

Quando: dia 24, às 16h

Onde: Palco Congress, com participação de Felipe Schepers (Opinion Box), Thais Azevedo (Zé Delivery) e Cecilia Preto Alexandre (Kraft Heinz Company);

Estratégias para marcas no TikTok

Quando: Dia 24, às 14h20

Onde: Palco Ads & Digital Marketing com Dindi Coelho;

Smart Growth: como crescer negócios de forma sustentável

Quando: Dia 24, às 12h20

Onde: Palco Executive, com participação de Jana Ramos, Thammy Marcato e Oliver Cunningham, da Leap, KPMG & Distrito

Marketing no Metaverso: o que as marcas precisam fazer hoje para vencer no futuro

Quando: dia 24, às 15h10

Onde: Palco Business Trends, com Mauro Guedes, da Shutterstock

