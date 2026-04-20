Executiva abandona carreira consolidada e transforma experiência em negócio próprio lucrativo

Após mais de uma década atuando na captação de recursos para grandes instituições, Abby Smayda decidiu redirecionar sua trajetória profissional para construir um negócio próprio.

A mudança, motivada por uma reflexão pessoal durante a pandemia, resultou na criação de um estúdio de fitness boutique com base em estratégia, relacionamento e estrutura operacional sólida.

Ao longo da carreira, Smayda esteve à frente de iniciativas relevantes em organizações como o Whitney Museum of American Art e o Sundance Institute.

Sua atuação envolvia relacionamento com grandes doadores, coordenação de projetos complexos e desenvolvimento de comunidades engajadas em torno de causas institucionais.

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Mesmo com resultados consistentes, a percepção de que estava contribuindo para a construção de legados que não eram seus ganhou força. Esse movimento se intensificou após o nascimento dos filhos e o afastamento do mercado de trabalho durante a pandemia.

Ao considerar o retorno, a decisão passou a ser orientada por um novo objetivo. Construir algo próprio, com autonomia e potencial de crescimento, utilizando as competências já desenvolvidas ao longo da carreira.

Relacionamento como ativo estratégico

A experiência em captação de recursos revelou um modelo estruturado que se tornou base para o novo negócio. O processo envolve identificação, cultivo, solicitação, acompanhamento e retenção.

Essa lógica, aplicada anteriormente à gestão de grandes doadores, foi adaptada para o ambiente do varejo de serviços. No estúdio, o foco está na construção de vínculos consistentes com clientes, com ações que reforçam proximidade e confiança ao longo do tempo.

A estratégia evidencia um ponto central das finanças corporativas. Relacionamento também impacta diretamente a receita. A retenção de clientes e a previsibilidade de fluxo financeiro dependem da qualidade dessas conexões.

Escolha por um modelo com estrutura consolidada

Diante da decisão de empreender, Smayda avaliou diferentes caminhos. A opção por uma franquia foi definida a partir da análise de risco e da busca por eficiência operacional.

O contato com a marca barre3 começou como cliente e evoluiu para uma imersão mais profunda, incluindo atuação como instrutora e liderança de engajamento. Esse processo permitiu compreender o funcionamento interno do modelo antes do investimento.

A estrutura oferecida pela rede foi determinante. Suporte em áreas como escolha de ponto comercial, design do estúdio e estratégias de marketing, além de uma plataforma integrada de gestão, trouxe maior previsibilidade e controle sobre a operação.

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