Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIACRIS ARCANGELI

Executiva abandona carreira consolidada e transforma experiência em negócio próprio lucrativo

Transição para franquia mostra como decisões estruturadas impulsionam crescimento sustentável

(Reprodução/LinkedIn)

(Reprodução/LinkedIn)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 20 de abril de 2026 às 17h29.

Após mais de uma década atuando na captação de recursos para grandes instituições, Abby Smayda decidiu redirecionar sua trajetória profissional para construir um negócio próprio.

A mudança, motivada por uma reflexão pessoal durante a pandemia, resultou na criação de um estúdio de fitness boutique com base em estratégia, relacionamento e estrutura operacional sólida.

Ao longo da carreira, Smayda esteve à frente de iniciativas relevantes em organizações como o Whitney Museum of American Art e o Sundance Institute.

Sua atuação envolvia relacionamento com grandes doadores, coordenação de projetos complexos e desenvolvimento de comunidades engajadas em torno de causas institucionais.

Veja também: Transformar receita em patrimônio exige mais do que talento, exige domínio financeiro e visão estratégica; aprofunde-se nas habilidades que conectam números à geração de valor e participe de um treinamento online sobre o tema aqui.

Mesmo com resultados consistentes, a percepção de que estava contribuindo para a construção de legados que não eram seus ganhou força. Esse movimento se intensificou após o nascimento dos filhos e o afastamento do mercado de trabalho durante a pandemia.

Ao considerar o retorno, a decisão passou a ser orientada por um novo objetivo. Construir algo próprio, com autonomia e potencial de crescimento, utilizando as competências já desenvolvidas ao longo da carreira.

Relacionamento como ativo estratégico

A experiência em captação de recursos revelou um modelo estruturado que se tornou base para o novo negócio. O processo envolve identificação, cultivo, solicitação, acompanhamento e retenção.

Essa lógica, aplicada anteriormente à gestão de grandes doadores, foi adaptada para o ambiente do varejo de serviços. No estúdio, o foco está na construção de vínculos consistentes com clientes, com ações que reforçam proximidade e confiança ao longo do tempo.

A estratégia evidencia um ponto central das finanças corporativas. Relacionamento também impacta diretamente a receita. A retenção de clientes e a previsibilidade de fluxo financeiro dependem da qualidade dessas conexões.

Escolha por um modelo com estrutura consolidada

Diante da decisão de empreender, Smayda avaliou diferentes caminhos. A opção por uma franquia foi definida a partir da análise de risco e da busca por eficiência operacional.

O contato com a marca barre3 começou como cliente e evoluiu para uma imersão mais profunda, incluindo atuação como instrutora e liderança de engajamento. Esse processo permitiu compreender o funcionamento interno do modelo antes do investimento.

A estrutura oferecida pela rede foi determinante. Suporte em áreas como escolha de ponto comercial, design do estúdio e estratégias de marketing, além de uma plataforma integrada de gestão, trouxe maior previsibilidade e controle sobre a operação.

Em mercados pressionados, lucratividade não vem apenas do volume, mas da estratégia por trás de cada decisão; Para te ajudar, a EXAME reuniu os maiores especialistas do mercado em um treinamento virtual direto ao ponto: 4 aulas para você dominar finanças corporativas de vez e tomar decisões com muito mais segurança. Inscreva-se agora.

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingBranded Marketing Finanças

Mais de Negócios

Inteligência de comunidade: um ativo estratégico na corrida global por IA

A ideia desse estudante de Harvard transformou uma frustração em negócio que fatura US$ 500 mil

Essa é a estratégia financeira que impulsionou negócio a US$ 22 milhões em três anos

Por que negócios 'chatos' podem ser os investimentos mais inteligentes

Mais na Exame

Negócios

Inteligência de comunidade: um ativo estratégico na corrida global por IA

Carreira

O plano 'infalível' da Heineken para transformar benefícios para funcionários em engajamento 80%

ESG

Impactos da guerra: 60 países reagem à crise energética com quase 200 medidas

Um conteúdo Bússola

Como a tokenização pode redefinir o valuation de empresas