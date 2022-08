Com financiamento coletivo, pessoas físicas viram sócias de festival com Gilberto Gil e Roupa Nova

Na economia criativa, o lado inventivo de quem produz todo tipo de conteúdo — e é capaz de monetizá-lo — segue como pilar central. Agora, um festival musical quer levar à prática a ideia da contribuição inovativa ao lançar um novo modelo de financiamento coletivo para projetos de cultura e lazer. Trata-se do Noites Cariocas, evento criado no Rio de Janeiro há 42 anos.

A proposta é atrair investidores pessoas físicas que possam subsidiar a organização e execução do evento e, em troca, recebam benefícios como descontos e rendimentos financeiros. A nova modalidade, válida para a edição de 2023 do festival, foi anunciada nesta segunda-feira, 22.

Como funciona?

Em uma plataforma digital de financiamento coletivo, pessoas interessadas em aportar recursos podem selecionar cotas para comprar. Serão quatro produtos distintos que dão direito a benefícios exclusivos como:

Cortesia em ingressos;

Encontro com artistas;

Ingresso prioritário ao bondinho do Pão de Açúcar;

Um happy hour na casa do organizador do festival, Luiz Calainho

De acordo com Calainho, o novo modelo de financiamento serve de estímulo para a economia local, para a geração de empregos no setor de lazer e turismo, além de ser uma oportunidade para pessoas que acreditam no potencial cultural do país, sejam produtores ou investidores.

“Estamos muito entusiasmados em abrir as portas do Noites Cariocas para quem acredita e aposta na cultura do nosso país. Com esta novidade, também queremos que outros festivais e eventos prestigiados tenham mais uma oportunidade de realizar financeiramente seus projetos, movimentando a economia e o mercado de trabalho para milhares de profissionais”, diz.

Noites Cariocas

Criado em 1980 por Nelson Motta, o Noites Cariocas é um projeto musical de shows que, logo de cara, buscava trazer visibilidade para bandas recém-criadas. Há algumas décadas, subiam aos palcos do festival bandas como Titãs e Paralamas do Sucesso. Anos depois, os direitos autorais do festival foram adquiridos pelo empresário Luiz Calainho e os sócios de sua holding L21 Corp, e os shows voltaram a acontecer entre 2004 e 2009.

Retomado em 2022, a última edição do Noites Cariocas reuniu mais de 21.000 pessoas e impactou indiretamente R$3,8 milhões em oito dias, com shows de Ney Matogrosso, Paralamas do Sucesso, Diogo Nogueira, Léo Jaime, entre outros. Para 2023, são esperados nomes como Nando Reis, Roupa Nova, Criolo, Gilberto Gil, Gilsons e Alceu Valença. O festival acontecerá entre os meses de março e abril.

