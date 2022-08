Para 92% dos empreendedores, esta é a rede social mais importante

Uma pesquisa da startup de marketing digital RD Station mostra que, para a maior parte dos empreendedores, as redes sociais são parte indissociável da estratégia de vendas. A pesquisa, que ouviu 297 profissionais de marketing de pequenas empresas, concluiu também que o Instagram é a rede social preferida dos empreendedores.

Assine a EMPREENDA e receba, gratuitamente, uma série de conteúdos que vão te ajudar a impulsionar o seu negócio.

O objetivo do estudo era avaliar o uso de redes sociais por clientes da rede RD, formada marjoritariamente por empreendimentos de pequeno e médio porte. Além de entender as redes prediletas dos empresários, a RD Station também buscou analiar se os perfis e publicações em cada uma dessas redes fazem parte da estratégia de negócios dessas empresas.

Como resposta, a pesquisa identificou que 100% dos pequenos negócios utilizam as redes sociais como parte da estratégia de marketing e vendas, e incorporam as estatísticas extraídas dali para ações de planejamento e investimentos.

Por que o Instagram é a rede social preferida?

Para mais de 90% dos profissionais ouvidos, o Instagram é a rede mais relevante e com maior potencial para geração de novos negócios. Depois dela estão:

Facebook (62%);

LinkedIn (37,7%)

TikTok (3,3%)

A facilidade com que usuários buscam informações de empresas por ali, das descrições de produtos a cardápios e fotos de pratos em um restaurante, torna o Instagram uma das redes mais sensíveis a pesquisas de consumidores. O processo de tomada de decisão na hora da compra ou escolha de um serviço, então, tem deixando apenas os mecanismos de busca e invadido a rede social.

Por essa razão, o Instagram ganha relevância na hora de atrair um consumidor ainda indeciso sobre determinada compra, e não ter uma presença nesta rede pode signficar a perda de espaço para a concorrência, segundo a RD.

Como usar as redes sociais no marketing digital

Para além das pesquisas de mercado que ajudam a entender o cenário das redes sociais, a RD Station buscou ouvir profissionais que lidam diariamente com os desafios de performance com marketing digital para mapear as principais estratégias para um bom desempenho nas redes sociais. Veja, abaixo, algumas dicas sugeridas pelo estudo:

1. Mantenha perfis ativos em diferentes redes

Um consumidor hoje dificilmente utiliza uma única rede social. Pelo contrário. As redes são utilizadas em diferentes momentos do dia, e para diferentes objetivos. Diante disso, conectar-se com clientes potenciais é um esforço que requer a presença em múltiplas pontas. Como recomendação, a RD reforça que não basta apenas a presença: é preciso conhecer seu público, interesses e motivações.

2. Tenha ferramentas de análise

Quando perguntados sobre os recursos mais relevantes para a estratégia de mídias sociais, 54% profissionais apontaram a existência de uma página capaz de reunir informações como estatísticas, média de curtidas e comentários de publicações. Já 51,8% dos respondentes afirmaram ser os relatórios de performance em diferentes formatos (imagens, vídeo, etc).

Com isso, a conclusão é de que mais do que ter acesso, poder ter maneiras de organizar e racionalizar o emaranhado de dados extraídos nas redes sociais é visto como um elemento de muito valor para as empresas e parte de uma estratégia que foca campanhas mais assertivas. Tenha as redes sociais como fonte de insghts valiosos.

3. Transforme admiradores em clientes

Mas nem sempre é tão simples conquistar um número relevante de vendas por meio de Instagram em um cenário em que a competitividade se mantém em alta. Sendo assim, um dos maiores desafios é o de transformar seguidores em clientes e aumentar as conversões via redes sociais. Pensando nesse processo de conversão, a pesquisa RD indica duas ações:

Criar um link da bio para transformar seu perfil numa vitrine e direcionar seu público para o lugar certo;

para transformar seu perfil numa vitrine e direcionar seu público para o lugar certo; Fazer o agendamento de posts para otimizar tempo em diferentes redes.

VEJA TAMBÉM

Esta empresa captou R$ 560 mi e quer acabar com "achismo" em campanhas de marketing digital

Faturamento de pequenas e médias empresas perde fôlego em julho, mostra Iode-PMEs