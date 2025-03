Casas Bahia inaugura megaloja com foco na experiência do cliente em São Paulo

A experiência de compra no varejo físico está mudando, e a Casas Bahia quer liderar essa transformação. A empresa acaba de inaugurar uma megaloja de 3.300 m² e sua nova sede administrativa em São Paulo, apostando em um modelo que une tecnologia, atendimento especializado e gestão integrada.

A novidade faz parte de um movimento mais amplo do setor: em um cenário onde as compras online crescem, o varejo físico busca oferecer, mais do que produtos, a entrega de experiências. Com espaços interativos, consultoria personalizada e serviços que vão além da venda, a nova flagship da marca na Rua Flórida reflete essa mudança.

Uma nova flagship

Mais do que um simples ponto de venda, o espaço aposta em um modelo de varejo imersivo, onde o consumidor pode testar produtos, interagir com marcas e receber suporte especializado. Entre os principais destaques da unidade estão:

Áreas exclusivas para grandes marcas de eletroeletrônicos, com consultoria especializada e ativações personalizadas;

Uma cozinha gourmet para eventos culinários, com direito a workshops e degustações com chefs renomados;

O serviço “Personal Tech”, que auxilia na escolha e configuração de novos dispositivos eletrônicos;

Um balcão de assistência técnica, que oferece suporte e venda de acessórios como películas e capas protetoras.

Compromisso com a sustentabilidade

A nova unidade também segue padrões de acessibilidade e sustentabilidade, reforçando um movimento crescente no varejo. O prédio conta com certificação LEED, que reconhece construções sustentáveis, e é pet friendly, permitindo a entrada de animais de estimação.

“Estamos em uma das regiões mais bem localizadas e de grande circulação em São Paulo, o que aumenta a identificação dos consumidores que passarem por ali com a nossa marca”, destaca Frederic Gauthier, VP de Operações do Grupo Casas Bahia.

Nova sede administrativa

A decisão de instalar a área administrativa no mesmo endereço da loja também segue a lógica de que aproximar a gestão da rotina do consumidor pode gerar estratégias mais assertivas e melhorar o atendimento.

“Para o nosso setor, é fundamental que tenhamos uma vivência cada vez mais próxima do negócio, a fim de entender as expectativas do nosso cliente e o que podemos oferecer a ele”, explica Renato Franklin, CEO do Grupo Casas Bahia.

Para a operação da megaloja, foram contratados 67 novos colaboradores, reforçando o compromisso da empresa com a geração de empregos.

Serviço

Megaloja Casas Bahia

Endereço: Rua Flórida, nº 1970 – Cidade Monções, São Paulo