Neofin usa inteligência artificial para reduzir inadimplência e otimizar cobranças

A gestão de cobrança sempre foi um desafio para empresas de todos os portes. O tema evoca desde cenários de conflitos entre credores e devedores até a frustração de lidar com clientes inadimplentes que desaparecem. Mas uma realidade é incontestável: quem não cobra, não recebe. E, atualmente, os times financeiros e de cobrança precisam fazer milagres para receber.

Com o aumento da inadimplência no Brasil – país onde mais de 30% das empresas e 45% das pessoas enfrentam dificuldades financeiras, de acordo com o Serasa Experian –, a tecnologia tem se tornado uma aliada na busca por soluções mais eficazes.

Foi para enfrentar essa realidade que surgiu a Neofin, uma fintech que nasceu em 2022, especializada na automação e otimização das cobranças. Fundada por Arthur Cunha, Laura Camargo e Leandro Sarmento, a startup utiliza IA para reduzir o tempo gasto com tarefas manuais, aumentar a taxa de conversão e a velocidade dos recebimentos.

“Sabemos que cada cliente é único e tem um motivo diferente para atrasar um pagamento. Por isso, nossa solução personaliza as ações de cobrança para cada perfil de devedor, de maneira 100% automática e pelos três canais: WhatsApp, e-mail e SMS, trazendo uma nova realidade para os times financeiros e de cobrança”, destaca Laura.

Um exemplo prático é a parceria com a indústria e distribuidora de bebidas de leite de aveia Nude, que atende pequenos mercados e cafeterias em todo o Brasil. A companhia tinha dores relevantes no processo de cobranças e, graças à implementação da plataforma, conseguiu reduzir seus valores em atraso em mais de 40%, além de recuperar mais de R$ 150 mil em uma única campanha de protesto.

Régua de cobrança inteligente da Neofin: ferramenta ajusta as interações de acordo com o perfil do cliente (Neofin/Divulgação)

Tecnologia para reduzir a inadimplência

A recuperação de valores envolve múltiplos fatores, como o perfil do devedor, o momento adequado para abordagem e a escolha dos canais de comunicação mais eficazes. Com um algoritmo avançado, a Neofin aposta na tecnologia para tornar essa gestão mais eficiente e menos conflituosa.

Sua plataforma automatiza cobranças rotineiras, permitindo que os times financeiros foquem em análises estratégicas e na tomada de decisões embasadas, além de trazer relatórios para suporte à gestão. Dessa forma, a fintech não apenas melhora a recuperação de valores, mas também contribui para a sustentabilidade financeira das empresas em um ambiente econômico desafiador.

Com essa abordagem, a empresa desenvolveu uma régua de cobrança inteligente, que ajusta as interações de acordo com o perfil do cliente. Entre os principais perfis identificados pela plataforma estão:

Clientes fiéis : geralmente pagam em dia e necessitam de poucas mensagens.

: geralmente pagam em dia e necessitam de poucas mensagens. Clientes desorganizados : com lembretes preventivos, podem evitar atrasos.

: com lembretes preventivos, podem evitar atrasos. Clientes com problemas financeiros : necessitam de renegociação e soluções flexíveis.

: necessitam de renegociação e soluções flexíveis. Clientes de má-fé: exigem medidas mais severas, como negativação e protesto.

Novas funcionalidades

Em constante evolução, a Neofin lançou recentemente inovações que tornam o sistema ainda mais eficiente e acessível para os times financeiros:

Portal de renegociação automática : permite que os devedores negociem suas dívidas de forma online, conforme critérios definidos pela empresa.

: permite que os devedores negociem suas dívidas de forma online, conforme critérios definidos pela empresa. CRM de cobrança : organiza e centraliza todas as interações com clientes, garantindo melhor gestão das tarefas diárias.

: organiza e centraliza todas as interações com clientes, garantindo melhor gestão das tarefas diárias. Agente inteligente de WhatsApp: responde automaticamente às dúvidas dos devedores, facilitando o pagamento e reduzindo a inadimplência.

Essas funcionalidades são totalmente integradas aos sistemas ERP das empresas, garantindo que os dados estejam sempre atualizados em tempo real.

Parece mágica, mas não é. Com inovação contínua e uma abordagem orientada a dados, a Neofin está redefinindo a gestão de cobrança no Brasil, ajudando empresas a recuperar mais valores, reduzir conflitos e melhorar o pós-venda.