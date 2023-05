Como uma caixa de cereal com o rosto de Barack Obama salvou o Airbnb

Não raro em empresas de sucesso, as histórias curiosas envolvendo os primeiros anos de fundação e estruturação chamam a atenção pelo ineditismo. Relatos envolvendo os esforços de fundadores para angariar os primeiros cheques de uma companhia iniciante, também. Com o Airbnb, empresa de estadia temporária, não foi diferente. Em um painel durante um evento em Stanford, o CEO e fundador do Airbnb, Brian Chesky, disse que provavelmente a startup não teria saído do papel se não fosse uma caixa de cereal.

Fato é que a o Airbnb encarou alguns percalços para convencer o mercado de que a ideia de ceder imóveis residenciais para locação temporária era, realmente, uma boa ideia. Os primeiros investidores rejeitavam a narrativa, o que colocava em xeque a capacidade da empresa em ser mais do que uma simples apresentação de slides malsucedida.

Como conseguiram pivotar a empresa

Sem conseguir convencer terceiros a financiar o negócio, Chesky e seus outros dois sócios fundadores — Joe Gebbia e Nathan Blecharczyk — recorreram à enxuta base de clientes que já utilizava a plataforma para locação de imóveis em busca de recursos para dar o próximo passo.

O pitch resumido em algumas páginas de apresentação num PowerPoint incapaz de despertar o interesse de financiadores deu lugar à uma linha de cereais vendida nas casas e apartamentos a um preço de 40 dólares, 10 vezes o valor cobrado pelo produto por demais fabricantes na época. O chamariz era uma caixa desenhada pessoalmente pelos fundadores e que estampava os rostos de Barack Obama e John McCain, presidenciáveis na corrida eleitoral americana de 2008.

Por que uma caixa de cereal salvou o Airbnb

A popularidade do produto, oferecido como uma alternativa de café da manhã nos imóveis do Airbnb, rendeu à startup uma receita de 30.000 dólares. Foram vendidas, ao todo, 1.000 caixas do cereal.

O sucesso chamou a atenção do primeiro investidor potencial da empresa: Paul Graham, cofundador da aceleradora Y Combinator, uma das mais populares do Vale do Silício por onde já passaram empresas como Stripe, Rappi e Brex.

A facilidade com que Chesky, Gebbia e Blecharczyk comercializaram um produto simples e a um preço inflado impressionou o investidor.

“Se você pode convencer as pessoas a pagar US$ 40 por caixas de cereal de US$ 4, talvez, apenas talvez, você possa convencer estranhos a viverem juntos”, disse Graham ao trio de fundadores, de acordo com Chesky.

A Y Combinator decidiu investir na empresa com um cheque de 20.000 dólares, em troca de 6% da companhia, relata a CNBC.

O investimento também atraiu uma nova leva de investidores dispostos a aportar dinheiro na empresa. Atualmente, o Airbnb vale cerca de 67 bilhões de dólares, feito que talvez nunca tivesse sido alcançado sem o cereal.