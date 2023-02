Airbnb registra primeiro ano com lucro de US$ 1,9 bilhão

A plataforma Airbnb anunciou nesta terça-feira (14) seu primeiro ano com lucro, graças, em parte, ao aumento de receita nos últimos três meses de 2022, quando o número de viajantes disparou.

O site de aluguel de imóveis informou um lucro de US$ 319 milhões no último trimestre do ano passado, o que elevou a US$ 1,9 bilhão seu lucro em 2022. No ano anterior, a empresa, com sede na cidade americana de San Francisco, teve um prejuízo de US$ 352 milhões.

"Estamos entusiasmados de ver uma forte demanda contínua (no primeiro trimestre do ano atual)", destacou a empresa em carta aos investidores. "Estamos particularmente encorajados pelos hóspedes europeus que reservam suas viagens de verão no começo deste ano, os ganhos de participação no mercado que observamos na América Latina e a recuperação contínua na região Ásia-Pacífico."

A ação da Airbnb subiu mais de 9% nas operações posteriores à divulgação dos resultados. O CEO da empresa, Brian Chesky, afirmou que os mesmos se devem à recuperação do turismo, "o pão de cada dia da Airbnb antes da pandemia"."

Em meados de 2020, a plataforma cortou um quarto da sua força de trabalho (cerca de 1.900 pessoas), quando a pandemia derrubou o setor do turismo.

A empresa encerrou o ano passado com 6,6 milhões de imóveis para alugar, um recorde histórico para a plataforma.