Caixa abre novo PDV e pode perder até 7,2 mil funcionários

A Caixa Econômica Federal abriu nesta segunda-feira um novo programa de demissão voluntária (PDV) para 7,2 mil empregados, afirmou a Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fenae).

Em comunicado, a entidade afirmou que o período para adesão ao programa vai até 20 de novembro. Quem aderir será desligado ainda neste ano e terá direito ao equivalente a 9,5 salários.

Segundo o presidente da Fenae, Sérgio Takemoto, a medida tende a prejudicar o atendimento do banco, que é o principal veículo do governo federal para pagamento do auxílio emergencial e de outros benefícios sociais.

“A falta de trabalhadores agrava não só a jornada diária dos bancários como também pode comprometer a qualidade da assistência à sociedade”, afirmou.

A Caixa, que chegou a ter 101 mil empregados em 2014, conta atualmente com cerca de 84 mil funcionários.

Takemoto disse que o empregado é que deve analisar se este é o melhor momento para se aposentar, e que não deve haver pressão do banco para adesão ao programa de demissão voluntária.

Consultada, a Caixa afirmou que não tinha uma resposta imediata sobre o anúncio de um novo PDV.

Em fevereiro, pouco antes da pandemia, a Reuters publicou que a Caixa preparava uma reformulação profunda de sua estrutura administrativa, que incluiria um PDV, a criação de centenas de superintendências menores e fechamento de agências.