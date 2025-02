BYD e Geely entram no top 10 das montadoras globais em vendas

Os dados mais recentes de vendas das principais montadoras revelam o ranking das 10 maiores fabricantes globais de automóveis em 2024. As marcas chinesas BYD e Geely figuram entre as líderes, com a BYD alcançando a 5ª posição mundial, registrando 4,27 milhões de veículos vendidos – um salto de quatro posições em relação ao ano anterior.

BYD cresce 41% e lidera em veículos de nova energia

De acordo com a GlobalData, em 2023, a BYD entrou pela primeira vez no top 10, ocupando o 9º lugar, com mais de 3,02 milhões de veículos vendidos. Em 2024, suas vendas cresceram 41%, atingindo 4,27 milhões de unidades.

Além de ocupar a 5ª posição no ranking global, a BYD também foi a líder mundial em vendas de veículos de nova energia em 2024, consolidando-se como a marca mais vendida no mercado automotivo chinês.

A empresa também se destacou como a montadora com o maior volume de vendas na China e a líder na exportação de ônibus elétricos.

Expansão global e crescimento no ranking das maiores empresas

No ranking das 20 marcas automotivas mais vendidas no mundo, divulgado pela BITAUTO em 2024, a BYD chegou ao 2º lugar nos meses de agosto e novembro. Já na lista das 500 maiores empresas do mundo, a fabricante avançou da 212ª posição, em 2023, para o 143º lugar, em 2024, consolidando sua influência global.

Os veículos de nova energia da BYD já estão presentes em seis continentes, cobrindo mais de 400 cidades em mais de 100 países e regiões. A empresa também expandiu sua produção com fábricas na Hungria, Uzbequistão, Tailândia e Brasil.

Além disso, como parte de sua estratégia logística, a BYD criou sua própria frota de navios roll-on/roll-off (RoRo), com os cargueiros “Explorer No. 1”, “Changzhou” e “Hefei” já em operação.

Fonte: finance.eastmoney.com