BYD aposta na condução autônoma e valor de mercado dispara

Pouco após o fim do Ano Novo Chinês, as ações da BYD registraram alta expressiva por dois dias consecutivos. No dia 6 de fevereiro, os papéis da montadora subiram mais de 12%, ultrapassando novamente a marca de RMB 300 por ação (cerca de US$ 41). No dia seguinte, a valorização continuou, e, até o momento deste relato, os papéis da empresa acumulavam alta de 3,74%.

O movimento positivo chamou a atenção do mercado, especialmente porque a BYD ainda não divulgou seu relatório de desempenho de 2024. No entanto, a empresa anunciou a realização da Conferência de Condução Autônoma Inteligente no próximo 10 de fevereiro, o que levou analistas a especularem que a alta nas ações pode estar relacionada às expectativas sobre o avanço da montadora nessa tecnologia.

Expansão da tecnologia de condução autônoma

De acordo com informações recentes, a BYD planeja popularizar a tecnologia de condução autônoma inteligente em modelos com preços abaixo de RMB 100.000. A estratégia visa ampliar significativamente a presença desse recurso em seus veículos, o que pode impulsionar a cadeia industrial relacionada.

O impacto desse movimento já se reflete no mercado. Desde 6 de fevereiro, o setor de ações ligadas à condução autônoma no índice A-share registrou forte aquecimento, com diversas empresas do segmento acompanhando a alta.

Crescimento das vendas globais

Em 2024, as vendas globais da BYD ultrapassaram 4,27 milhões de veículos, posicionando a montadora como a quinta maior fabricante de automóveis do mundo. O crescimento reforça a competitividade da empresa no mercado global, impulsionado pela expansão da mobilidade elétrica e, agora, pelo avanço em soluções de condução autônoma inteligente.

BYD avança na condução autônoma para carros populares

A condução autônoma inteligente, antes restrita a veículos premium, está prestes a se tornar realidade também em modelos populares e acessíveis. A BYD, que historicamente não usava essa tecnologia como principal diferencial de mercado, tem ampliado significativamente sua atuação no setor desde o ano passado.

Em janeiro de 2024, durante a Conferência de Lançamento do Sonho da BYD, o presidente e CEO da empresa, Wang Chuanfu, destacou que a montadora tem investido fortemente na pesquisa e desenvolvimento (P&D) de condução autônoma inteligente.

Segundo ele, a empresa desenvolveu internamente um sistema próprio de condução autônoma, com uma equipe de mais de 4.000 engenheiros, sendo 1.000 focados em algoritmos e hardware e 3.000 em software.

Os avanços foram visíveis ao longo do último ano. Em abril de 2023, a BYD lançou sua função de estacionamento automático, e, em dezembro, apresentou o sistema de condução autônoma inteligente de alto nível “Olhos do Deus”, que permite navegação autônoma sem necessidade de mapas.

Além do desenvolvimento próprio, a empresa também estabeleceu parcerias estratégicas com Momenta e Huawei para aprimorar suas soluções.

Expansão da condução autônoma para toda a linha de veículos

Desde 2024, a BYD já equipou alguns de seus modelos mais avançados com funções de condução autônoma inteligente, como os sedãs BYD Han e BYD Xia e o SUV Fang Cheng Bao Leopard 8. No entanto, a taxa de penetração da tecnologia na frota da empresa ainda é limitada.

Isso pode mudar em breve. Durante a próxima Conferência de Condução Autônoma Inteligente da BYD, a montadora deve anunciar uma ampliação significativa do recurso para todos os seus modelos, incluindo veículos de baixo custo, como os compactos Seagull e Dolphin.

Fonte: finance.eastmoney.com