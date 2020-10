brMalls e Multiplan realizam novo aporte em negócio de R$ 1 bilhão

A maior parte dos shoppings centers no país já reabriu as portas, mas a apostarem uma estratégia digital e multicanal continua alta. A Delivery Center, startup que integra lojistas físicos de shoppings a canais de venda digitais, recebeu um novo aporte de seus principais investidores. As redes brMalls, Multiplan e CCP realizaram um investimento de 30 milhões de reais.

Desse total, 18,6 milhões de reais serão aportados pela Multiplan, cuja participação será elevada para 26,5% do capital social da investida. Já a brMalls aportou 9 milhões de reais.

É o segundo investimento na empresa este ano, sendo o primeiro em janeiro. A Delivery Center prevê atingir um faturamento de 1 bilhão de reais e 150 shoppings integrados em meados de 2021. Lançada em 2018, a iniciativa já atingiu mais de 1,2 milhão de pedidos apenas para os shoppings da brMalls. Atualmente, conta com 40 centrais de entregas distribuídas por 17 cidades e 8 estados e contabiliza 3.000 lojistas integrados ao serviço.

O aporte tem como objetivo consolidar a atuação da empresa nas cidades já atendidas e expandir a solução para novos mercados, além de aprimorar a tecnologia de integração de estoques e conexões a outros comércios eletrônicos.

A Delivery Center permite que os lojistas parceiros exibam seus produtos e cardápios em marketplaces como Ifood, Rappi, Mercado Livre, Google Food Order, B2W, além dos próprios marketplaces das administradoras, usando os shoppings como um hub logístico. Toda a gestão e roteirização dos pedidos é feita pela própria plataforma.

Na brMalls, a solução já está em 15 dos 31 shoppings – a previsão é chegar a todo o portfólio esse ano. Os shoppings da companhia tiveram um aumento na base online de lojistas de 450% em relação ao período pré-pandemia. As vendas totais online registraram um crescimento médio de 100%, enquanto o segmento de alimentação cresceu de 80% na mesma comparação.