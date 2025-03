Brasileiro começou do zero nos EUA e hoje mira os R$ 500 milhões com fundo americano

O mercado imobiliário nos Estados Unidos continua sendo uma obsessão para investidores brasileiros — e também um território de reinvenção para quem decide recomeçar por lá. Com altas margens e demanda por imóveis de alto padrão, o setor virou uma oportunidade para negócios que conectam os dois países.

A Checkmate Real Estate Group, holding comandada pelo potiguar Victor Queiros em Massachusetts, nasceu dessa lógica. Criada para formar brasileiros interessados em investir em imóveis nos EUA, a empresa agora atrai capital pesado: acaba de receber um investimento inicial de R$ 50 milhões de reais de um fundo americano, com perspectiva de chegar a R$ 300 milhões.

A entrada do fundo QS Private Lending — especializado em financiamento ágil para compra, reforma e construção — marca um novo momento da companhia. É a virada de chave que Victor esperava para transformar o negócio em uma operação de meio bilhão de reais até 2026.

“Esse investimento representa mais do que capital: é uma validação do que construímos até aqui. Comecei sem nada e, hoje, temos a chance de impactar centenas de brasileiros que sonham em investir ou empreender nos Estados Unidos”, afirma.

O plano agora é expandir os projetos de alto padrão na região de Boston e usar tecnologia para simplificar o acesso de brasileiros ao mercado americano.

Uma virada a partir do zero

A trajetória de Victor Queiros começou longe dos fundos imobiliários. Quando chegou aos EUA, precisou recomeçar a vida. O ponto de inflexão veio quando a esposa, Thaise Nunes, entrou em um programa de educação sobre investimentos em imóveis.

Ele mergulhou no mercado de flip houses — modelo que consiste em comprar, reformar e revender imóveis — com margens que, segundo ele, ultrapassam os 100% sobre o valor investido. Foi assim que nasceu a Checkmate, que de uma empresa de educação evoluiu para uma holding com atuação em construção, compra de terrenos e gestão de ativos.

Educação e equity

Desde a fundação, mais de 600 brasileiros passaram pelos cursos da empresa. Hoje, a holding soma mais de US$ 2 milhões em equity próprio. O modelo de negócios mistura atuação prática com formação: muitos dos alunos viram investidores ou parceiros em projetos tocados pela empresa.

Com o novo aporte, a expectativa é acelerar a execução de empreendimentos residenciais de alto padrão na Grande Boston, região com demanda crescente por imóveis modernos.

Apesar do otimismo, o momento exige cautela. A alta dos juros nos EUA e a inflação no setor de construção aumentam os riscos das operações. Além disso, convencer investidores brasileiros a apostar no mercado americano ainda é um desafio.

“A maioria chega com muito medo. Não é só sobre dinheiro, é sobre confiança, segurança jurídica e conhecimento. Por isso o foco em educação desde o início”, diz Queiros.

Próximos passos

Com o investimento escalonado da QS Private Lending — que pode chegar a R$ 300 milhões —, a meta da Checkmate é ambiciosa: atingir R$ 500 milhões em ativos sob gestão até 2026. Parte do crescimento virá de soluções digitais que conectem brasileiros diretamente a imóveis em solo americano.

A missão, segundo Victor, é transformar sua própria história em acesso para outros: “A gente veio para ficar, e quer trazer mais gente junto”.