Santander realiza feirão de imóveis com lances a partir de R$ 56 mil

O Banco Santander, em parceria com a Biasi Leilões, realizará um feirão de imóveis no dia 8 de abril, com início às 11 horas. O leilão, realizado de forma online, contará com 252 imóveis disponíveis para lances, variando de casas, apartamentos, terrenos a propriedades comerciais em diversas regiões do Brasil. O evento, que será conduzido por Eduardo Consentino, leiloeiro da Biasi, oferece imóveis com valores acessíveis e condições atrativas de pagamento.

Os imóveis estão localizados em estados como Acre, São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro e Paraná, com preços iniciais que variam de R$ 56.880,00 a R$ 1.519.200,00. A plataforma do leilão será disponibilizada no site oficial da Biasi Leilões, onde os participantes poderão fazer seus lances, mediante cadastro prévio.

A vantagem do feirão é a possibilidade de adquirir imóveis com preços abaixo do mercado, que podem chegar a 50% do valor de avaliação. Dentre os destaques, estão uma casa no condomínio Portal do Sol (Mairinque/SP) com lance inicial de R$1.178.640,00 e um apartamento duplex de 513,47 m², na Praia Grande/SP, com lance de R$1.519.200,00. Outras opções incluem imóveis menores, como um apartamento em Caxias do Sul/RS e um terreno em Mineiros do Tietê/SP, com lances mínimos de R$63.360,00 e R$56.880,00, respectivamente.

O Santander oferece duas opções de pagamento: à vista (em parcela única) ou financiamento imobiliário, com prazos de até 420 meses, para imóveis acima de R$90.000,00. Já os terrenos devem ser pagos exclusivamente à vista. Além disso, o banco compromete-se a quitar o IPTU e os valores de condomínio até a data do leilão.

SERVIÇO:

Feirão de Imóveis Santander

Data e hora: 08 de abril, às 11 horas

Quantidade de imóveis: 252

Regiões: AC, AL, AP, BA, CE, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RS, RO, SC, SE e SP

Lances: entre R$1.519.200,00 e R$56.880,00

Local: Online, site oficial da Biasi Leilões

Condições de pagamento: À vista ou financiamento imobiliário pelo Santander (com sinal mínimo de 20% do valor da compra)