3 lições de franquias em expansão nos Estados Unidos que valem para a sua loja

Las Vegas, Estados Unidos — Digitalização, adaptação a novos mercados e atendimento personalizado. Essas foram algumas das principais estratégias adotadas pelas franquias americanas Turbo Tint, Angry Crab Shack e Levi’s para impulsionar seus resultados.

Vale lembrar: os Estados Unidos abrigam o maior mercado de franquias do mundo, com mais de 700.000 operações e um faturamento de 896,9 bilhões de dólares em 2024. A título de comparação, o setor brasileiro somou 273 bilhões de reais no mesmo período, com cerca de 197.000 unidades.

Durante a Multi-Unit Franchising Conference 2025, a delegação da CommUnit, grupo formado por franqueados e multifranqueados brasileiros, acompanhou de perto o funcionamento de três operações de destaque nos Estados Unidos. A seguir, veja mais detalhes sobre a operação das franquias dos setores de serviços, alimentação e varejo de moda.

Turbo Tint

Fundada em 2020, a Turbo Tint faz parte do Grupo Moran Family of Brands, que reúne cinco bandeiras do setor automotivo e soma cerca de 180 operações nos Estados Unidos. A Turbo Tint conta com 25 unidades em operação e outras 47 contratadas.

Voltada para o público premium, a marca se destaca no segmento de películas automotivas com um modelo centrado em inovação, padronização e digitalização: o atendimento é 100% online, desde a escolha do pacote até o pagamento. A instalação, feita com corte computadorizado e sem o uso de estilete, é concluída em apenas uma hora.

Entre os serviços oferecidos estão películas de segurança e proteção solar para veículos e construções, proteção de pintura, revestimento cerâmico e projetos voltados a escolas e estabelecimentos comerciais com foco em segurança. Todas as unidades seguem um padrão visual rigoroso e oferecem uma estrutura com ambiente premium.

O investimento para abrir uma franquia varia entre 301.000 e 424.000 dólares, sendo cerca de 56.000 dólares destinados a equipamentos. O estoque inicial é considerado baixo, por volta de 15.000 dólares. As unidades com melhor desempenho, após três anos de operação, superam 1 milhão de dólares em faturamento anual.

O público-alvo da marca é formado principalmente por proprietários de veículos de alto padrão, como os da Tesla. A rede também atende projetos residenciais e de escolas e mantém parcerias seletivas com concessionárias.

Lição de gestão: a Turbo Tint mostra que é possível escalar uma operação de serviços com padronização e foco na experiência do cliente. A digitalização total do atendimento, o modelo enxuto e a entrega rápida criam um negócio replicável, com baixo atrito operacional e forte apelo para o consumidor premium.

Angry Crab Shack

Fundada há quase 12 anos e com sede em Mesa, Arizona, a Angry Crab Shack é uma rede de restaurantes casuais de frutos do mar que aposta em um conceito direto: seafood boil personalizado e molhos exclusivos. Hoje, são 25 unidades abertas, sendo 20 franqueadas e duas operações internacionais em Londres — resultado do interesse de um empresário local, que contou com apoio da franqueadora para desenvolver fornecedores regionais.

A capacidade de adaptação local é uma das principais fortalezas da rede. Na expansão para o Reino Unido, o maior desafio foi manter os molhos originais, já que alguns ingredientes picantes precisaram ser importados. Com alguns ajustes no cardápio, a rede conseguiu implementar duas unidades no Reino Unido e estuda a possibilidade de novas aberturas fora dos Estados Unidos.

A operação tem estrutura simples e custo de implantação relativamente baixo. O atendimento é customizado: o cliente escolhe o tipo de fruto do mar, o molho e o nível de pimenta. Isso aumenta o ticket médio sem adicionar complexidade à operação.

O faturamento médio das unidades é de 2,9 milhões de dólares. As lojas com melhor desempenho chegam a 3,8 milhões, com margem Ebtidade 9,9% — o que representa cerca de 512 mil dólares de resultado operacional.

O investimento inicial varia de 411.000 a 1 milhão de dólares, dependendo do tamanho e se a unidade será retrofit ou construída do zero. Em alguns casos, foi possível abrir uma loja com 375.000 dólares, mais 50.000 dólares de taxa de franquia.

O processo de seleção de franqueados é estruturado. O perfil buscado inclui experiência prévia em franquias ou no setor de alimentação e patrimônio líquido de pelo menos 1 milhão de dólares, com 250.000 dólares em liquidez.

O suporte inclui um checklist de implantação de 180 dias, apoio com fornecedores locais, adaptação de cardápio e treinamento de cinco semanas na sede, além de acompanhamento presencial na inauguração e visitas trimestrais.

Lição de gestão: a Angry Crab Shack mostra que é possível crescer rápido mantendo padrão e identidade local. O equilíbrio entre uma marca estruturada e a percepção de operação independente para o cliente final é um diferencial. A simplicidade do modelo e suporte contribuíram para bons resultados da expansão internacional.

Levi’s

A Levi’s mantém em Las Vegas uma de suas lojas conceito mais relevantes dos Estados Unidos, localizada dentro do famoso hotel Caesars Palace. A loja é conhecida por oferecer peças mais premium. A unidade é a única da região equipada com painéis digitais internos e conta com uma estrutura de alfaiataria própria, uma das 30 existentes no país. Juntas, essa unidade e mais dois outlets na cidade movimentam cerca de 20 milhões de dólares por ano.

O fluxo da loja é majoritariamente turístico: 70% de turistas internacionais. A localização ajuda — a loja está cercada por arenas e casas de espetáculo, o que garante movimento constante, especialmente em dias de grandes eventos.

Apesar do volume de visitantes, a operação é enxuta. Em dias normais, são apenas dois funcionários no salão, além de um alfaiate. O time total é de 14 pessoas. A alfaiataria responde por cerca de 5% do faturamento da loja, e tem com foco ajustes e customizações.

O sortimento é focado em peças premium, mais duráveis e sofisticadas do que as vendidas nos outlets da rede. A diferença de preço por peça pode chegar a 30 dólares. O ticket médio das compras é de 90 dólares.

O provador é considerado o principal ponto de conversão da loja. Para aumentar o desempenho de vendas, a Levi’s adotou o modelo “Pass, Fit, Move”, que busca simplificar a jornada de compra. A equipe passa por treinamentos frequentes, com testes de produto e acompanhamento de tendências via aplicativo interno.

Lição de gestão: a Levi’s mostra que uma operação premium pode ser rentável com estoque controlado, equipe reduzida e experiência bem planejada.

(A jornalista viajou a convite da CommUnit)