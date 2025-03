Blackstone avalia adquirir participação no TikTok nos EUA, dizem fontes

A Blackstone está considerando a possibilidade de adquirir uma pequena participação nas operações norte-americanas do TikTok, conforme informações de fontes ouvidas pela Reuters e pelo jornal The New York Times.

A negociação ocorre em meio à crescente pressão regulatória nos Estados Unidos, onde a ByteDance, empresa-mãe do TikTok, enfrenta um prazo para reduzir sua participação para menos de 20% até 5 de abril, sob pena de ter o aplicativo banido no país.

O movimento envolve a criação de uma empresa separada para as operações dos EUA, permitindo que investidores não chineses, como a Blackstone, adquiram uma participação minoritária.

De acordo com a Reuters, além da Blackstone, outros investidores, como a Susquehanna International Group e a General Atlantic, também estão em negociações para atender aos requisitos legais e evitar a proibição do TikTok.

O presidente dos EUA, Donald Trump, prorrogou o prazo até 5 de abril para que o TikTok altere sua estrutura acionária, oferecendo uma janela adicional para que as partes envolvidas cheguem a um acordo que atenda às exigências legais.

A movimentação visa preservar a continuidade do aplicativo no mercado americano, o maior para o TikTok.