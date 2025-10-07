Negócios

Grupo Bradesco Seguros é reconhecido como a maior seguradora da América Latina

Empresa lidera o tradicional ranking divulgado pela Fundación Mapfre, que reúne os 25 principais players da região

Bradesco Seguros: companhia lidera ranking latino-americano com faturamento superior a R$ 121 bilhões. (GRUPO BRADESCO SEGUROS/Divulgação)

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 10h30.

O Grupo Bradesco Seguros foi reconhecido como a maior seguradora da América Latina no Ranking de Grupos Aseguradores en América Latina 2024, elaborado pela Mapfre Economics, área da Fundación Mapfre dedicada a pesquisas e análises sobre seguros, finanças e macroeconomia.

O levantamento, divulgado em setembro, é considerado uma das principais referências sobre o desempenho do setor na América Latina, reunindo as 25 maiores companhias da região, com base em dados consolidados do exercício anterior.

“É uma posição que nos enche de orgulho, principalmente considerando a qualidade da concorrência. Os resultados reafirmam a consistência da estratégia que tem sustentado a liderança do Grupo Bradesco Seguros no mercado brasileiro, com avanços importantes tanto em faturamento quanto em lucro líquido”, destaca Ivan Gontijo, presidente do Grupo Bradesco Seguros.

O executivo afirma que, mais importante do que os números, é o fato de essa evolução ter sido pautada no desempenho operacional, na ampliação da oferta de produtos e na performance dos resultados financeiro e comercial. “Isso demonstra a força e a sustentabilidade da companhia”, diz Gontijo.

Inovação e eficiência

Atuando no maior mercado latino-americano — o Brasil responde por cerca de um terço do total de prêmios da região, com mais de US$ 71 bilhões —, o Grupo Bradesco Seguros vem se destacando pelo seu trabalho de conscientização da população sobre a importância do seguro.

Além disso, tem investido em uma estratégia de negócios focada em inovação, eficiência e produtos de maior valor agregado em todas as linhas de negócios. Somente em 2024, o Grupo registrou faturamento total de mais de R$ 121 bilhões, crescimento de 13,6% frente ao verificado no ano anterior.

“A consistência e a sustentabilidade da nossa operação ao longo dos anos têm nos permitido realizar com êxito nossa missão por excelência, que é proteger as pessoas. Em 2024, a companhia retornou à sociedade, na forma de indenizações e benefícios, mais de R$ 56 bilhões; ou seja, aproximadamente metade de seu faturamento. Essa é a nossa maior conquista”, diz Gontijo.

