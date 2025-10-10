Construtora do Paraná cresce com aposta em novos padrões de entrega no Minha Casa, Minha Vida

Criada em 2019 em Toledo, no oeste do Paraná, a Prati Empreendimentos tem se destacado por transformar o sonho do imóvel próprio em uma experiência exclusiva. A empresa atua na incorporação de residenciais e loteamentos voltados para o programa Minha Casa, Minha Vida, com o compromisso de elevar continuamente a qualidade dos produtos entregues.

“Para quem compra, é a concretização de um sonho, para nós é responsabilidade de fazer uma entrega que vai além das chaves”, ressalta Gustavo Prati, fundador e presidente da Prati Empreendimentos.

O crescimento da empresa foi rápido: entre 2023 e 2024, a construtora registrou alta de 101%, resultado expressivo que foi reconhecido nacionalmente no ranking Negócios em Expansão 2025, promovido pela revista EXAME em parceria com o BTG Pactual e suporte técnico da PwC Brasil.

Esses números continuam crescendo, só em 2025 a empresa deve alcançar R$ 300 milhões em lançamento de Valor Geral de Vendas (VGV), incluindo incorporações e loteamentos. Esse desempenho consolida a Prati Empreendimentos como um dos novos players importantes no segmento de habitação acessível.

Raízes empreendedoras

“Trouxemos para a construção civil a mentalidade de longo prazo e um padrão de gestão de excelência que aprendemos no setor industrial”, afirma Gustavo Prati. “Queremos crescer apoiados por uma cultura organizacional forte e com resultados consistentes.”

Antes de ingressarem no setor da construção civil, os irmãos e sócios Gustavo, Alexandre e Ricardo Prati atuaram no segmento de cosméticos. Eles também trazem na bagagem para gestão da empresa a tradição empreendedora do grupo empresarial farmacêutico da família, que atualmente tem mais de três décadas de atuação em todo o Brasil.

Com déficit habitacional estimado em 6 milhões de moradias, segundo a Fundação João Pinheiro em parceria com o Ministério das Cidades, o Brasil oferecia uma oportunidade clara. A Prati focou no programa Minha Casa, Minha Vida, com imóveis entre R$ 200 mil e R$ 500 mil — mas com um diferencial: elevar o padrão do que é entregue.

“Nosso time atua com a visão de estar entre os melhores do programa Minha Casa, Minha Vida, sem abrir mão de resultados econômico-financeiros sólidos. Mais do que entregar chaves, buscamos oferecer qualidade de vida, urbanismo bem planejado e empreendimentos que transformam o dia a dia das pessoas”, afirma o presidente.

O novo padrão de qualidade no Minha Casa, Minha Vida

A Prati Empreendimentos se destaca por ir além do tradicional no programa Minha Casa, Minha Vida, a empresa entrega projetos pensados para proporcionar uma experiência completa aos futuros moradores. “Cada detalhe é planejado para valorizar o bem-estar: piscina, espaço pet, academia, salão gourmet, playground, áreas verdes… Alguns empreendimentos chegam a oferecer mais de 30 opções de lazer e convivência”, destaca o gestor.

O conceito de home club, normalmente presente em empreendimentos de médio e alto padrão, é aplicado pela Prati em projetos voltados para a habitação acessível. Um exemplo emblemático é o Residencial Carmel, concebido com infraestrutura de alto nível, e que pretende situar-se como um dos melhores do programa Minha Casa, Minha Vida no país. “Nosso compromisso é entregar um projeto que realmente se destaque entre os melhores do Brasil”, reforça Gustavo Prati.

Gestão e diferenciais

“Trabalhar na Prati é inspirador. Minha trajetória dentro da empresa, passando por diferentes áreas até chegar à posição atual de gerente de Planejamento e Governança, me permitiu vivenciar quanto a convivência com profissionais experientes fortalece nosso crescimento. Cada conquista reflete a soma desse aprendizado coletivo e a dedicação do time”, destaca Gustavo Sordi, que em três anos de atuação na Prati acompanhou a evolução da empresa e viu sua carreira crescer rapidamente.

Um dos principais pilares da empresa é o investimento em pessoas. Na Prati Empreendimentos a cultura organizacional é tratada com seriedade, isso inclui desde um processo preocupado com a comunicação, por meio de um ritmo de reuniões ajustado, até programas de desenvolvimento individual.

A estrutura de gestão promove um ambiente colaborativo, favorecendo a inovação, a retenção de talentos e o crescimento acelerado, refletindo o princípio norteador do presidente Gustavo Prati de que o sucesso da empresa depende diretamente da força e do engajamento do time. “Eu acredito que você não constrói uma empresa, você constrói um time. E o time constrói a empresa”, resume Gustavo, citando um dos lemas que guiam a gestão.

Esse olhar também chega ao produto. O Residencial Carmel, lançado recentemente, oferece 280 unidades e uma infraestrutura que foge ao padrão do segmento popular, perfazendo: quadra de beach tennis, piscina, pista de caminhada, academia, salão de festas e 3.500 m² de área social.

“Queremos que a pessoa compre seu primeiro imóvel e se surpreenda com o padrão de entrega. Cada empreendimento é planejado para gerar valor real e segurança ao comprador, reforçando nossa reputação de qualidade e confiabilidade no mercado”, explica o presidente.

Planos para o futuro

O projeto de expansão já tem destino certo: em 2026, a Prati avança para outras cidades do oeste do Paraná e, até 2027, planeja marcar presença em pelo menos quatro cidades brasileiras. “Nosso desafio agora é atrair as melhores pessoas para sustentar essa trajetória. Queremos ser referência em moradias de qualidade no curto prazo e, no longo prazo, nos consolidar também como player de grande porte com presença nacional”, diz Gustavo.