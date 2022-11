Black Friday da CVC, Booking e Decolar tem hospedagem e pacotes de viagens com até 75% de desconto

Nesta sexta-feira, 25, acontece mais uma edição da Black Friday, data tradicional do varejo em que empresas dos mais variados segmentos oferecem grandes descontos.

Em tempos de dólar e inflação em alta, as ofertas de agências e empresas de turismo são muito esperadas por aqueles que querem planejar a próxima viagem de férias.

Veja descontos, dicas e outros conteúdos publicados pela EXAME sobre a Black Friday 2022!

Empresas tradicionais do ramo como CVC, Booking e decolar estão com descontos de até 75% em passagens, hospedagens e pacotes de viagem.

EXAME separou algumas das promoções anunciadas pelas operadoras de viagens. Veja a seguir:

CVC tem descontos de até 75%

A "CVC Friday", tem descontos de até 75% e há oportunidades de voos por menos de 200 reais o trecho, além de hospedagens por menos de R$ 100 reais a diária.

Também há a oferta em pacotes de viagens – só para destinos nacionais, são mais de 5 mil pacotes em promoção – e outros serviços, como cruzeiros com até 50% de desconto e seguro-viagem com 20% OFF.

Começando pelos voos, há descontos de até 70%. Passagem aérea de Brasília a Florianópolis, por exemplo, com embarque em dezembro, sai a partir de R$ 198 o trecho por pessoa. Já voo de São Paulo a Salvador, com saída em janeiro, sai a partir de R$ 199 o trecho por pessoa.

Quem procura pacote completo, também encontra descontos de até 60%. Opção de São Paulo a Recife, com passagem aérea e 10 dias de hospedagem no Hotel Ibis Budget Jaboatão sai a partir de R$ 1.366 por pessoa.

Já pacote de Belo Horizonte para Natal (RN) sai a partir de R$ 1.697 por pessoa, incluindo passagem aérea de ida e volta e 8 dias de hospedagem no Brisa do Mar Beach Hotel.

Entrando nas opções para quem busca a viagem internacional, a CVC Friday tem descontos de até 50% para hospedagens no Caribe.

O hard Rock Hotel Punta Cana, na República Dominicana, está com diárias em sistema all inclusive por a partir de R$ 1.641 por pessoa. Para quem quer viajar pela América do Sul, além dos descontos, há condições especiais, como é o caso do hotel Santa Lucia, em Santiago – Chile, que tem diárias por pessoa a partir de R$ 147 e, ainda, oferta em que o cliente paga 2 noites e fica 3.

Mas se o seu destino é Estados Unidos, saiba que também tem oferta. Diárias no hotel Celebration Suites, em Orlando, saem a partir de R$ 110 por pessoa.

As oportunidades estão disponíveis nas 1.100 lojas da CVC e agências autorizadas de todo o Brasil, no aplicativo (baixe aqui) e no site.

Decolar: até 70% de desconto em produtos e serviços de viagens

A Decolar, empresa de viagens com operações na América Latina, está oferecendo até 70% de desconto em produtos e serviços de viagens nesta Black Friday, além de condições de pagamento facilitadas. A campanha vai até 27 de novembro, às 23h59.

Confira algumas opções disponíveis:

PASSAGEM AÉREA

Passagens aéreas da Air Europa com até R$ 600 de desconto com o cupom AIRBF100.

Voos da Aerolineas Argentina com até 20% off usando o cupom ARGENTINA750.

Já para a American Airlines, há opção de até R$ 1.000 de desconto com o cupom 20BFAMERICAN.

Voos para da Sky Airlines com até 10% off com o cupom SKY10.

PACOTES

Pacotes com saída de várias cidades do Brasil, com passagem aérea e hospedagem nos hotéis da rede Leceres com até 35% off.

HOTELARIA

Diversas opções de hotéis pelo Brasil com até 50% de desconto na diária.

hotéis Hotéis no Rio de Janeiro ou em Porto de Galinhas com até 20% off usando o cupom BFHOTEIS20.

Hospedagem nos resorts da rede Iberostar com até 30% off com o cupom IBEROSTAR30.

LOCAÇÃO DE CARROS

No aluguel de carros com a locadora Foco, o cliente ganha 20% de desconto.

Ainda há opção de locação de carros pelo Brasil e na América Latina por até 40% off.

INGRESSOS

Ingressos para os parques do complexo Disney com até 20% de desconto. Se a opção for o Universal Orlando Resort, os clientes têm até 15% off.

As condições são exclusivas da Decolar e válidas para compras no site ou no aplicativo, disponível via Apple Store ou Google Play. As ofertas estão sujeitas a alterações de disponibilidade e valores. Consulte as ofertas vigentes no site da Decolar.

Booking.com: descontos a partir de 30% em hospedagem

A plataforma de viagens está oferecendo ofertas descontos a partir de 30% em acomodações em todo o mundo nesta Black Friday.

As ofertas da Black Friday da Booking.com estarão disponíveis para reservas realizadas entre 17 de novembro e 1° de dezembro de 2022 e são válidas para estadias até 31 de dezembro de 2023.

Além das ofertas da Black Friday para hospedagem, a Booking.com também oferece até 25% de desconto em aluguel de carros. As ofertas da Black Friday em aluguel de carros estarão disponíveis para reservas de 24 de novembro a 1° de dezembro de 2022 e são válidas até 31 de dezembro de 2023.

Para pesquisar as ofertas da Black Friday, acesse o site da Booking.com para ser direcionado para a página de acomodações e aluguel de carros participantes, todos com o selo "Black Friday Deals".

Quando é a Black Friday?

A Black Friday 2022 acontece na sexta-feira 25 de novembro, mas diversos varejistas já oferecem produtos com descontos durante todo mês de novembro.

O que é Black Friday?

A Black Friday é um evento comercial, conhecido pelos descontos em produtos de diversas categorias, tanto em estabelecimentos físicos quanto em lojas online.

Como surgiu a Black Friday?

A data da Black Friday surgiu nos Estados Unidos e sempre acontece na última sexta-feira do mês de novembro, uma semana após o feriado de Ação de Graças.

Quando começou a Black Friday no Brasil?

A primeira Black Friday no Brasil foi realizada em 2010. Cerca de 50 lojas do varejo nacional adotaram a data já utilizada nos Estados Unidos e conhecida pelo grande número de vendas de produtos com descontos.

