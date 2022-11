McDonald's oferece combo de BigMac com batata e refrigerante a R$ 10 na Black Friday

Nesta sexta-feira, 25 de novembro, acontece a Black Friday. Uma das datas mais aguardadas pelo varejo brasileiro, a Black Friday movimenta quantias milionárias em vendas ao promover campanhas com descontos agressivos nos mais diversos setores. Em redes de alimentação rápida isso não é diferente.

O McDonald's entrou na onda da Black friday com algumas semanas de antecedência da data, em ação por lá apelidada de McFriday. Nas últimas semanas, anunciou cupons promocionais que davam direito a batata frita a 1 centavo, milk-shakes mais baratos e Cheeseburger e Coca-Cola grátis para os novos usuários do aplicativo da marca.

Promoções do McDonald's na Black Friday

Agora, no principal dia de ofertas, a rede anuncia sua principal aposta promocional: combo de BigMac, batata frita média e refirgerante por R$ 10,90. Os descontos são válidos até domingo, 27 de novembro, desde que o cupom seja adquirido ainda nesta sexta.

As principais ofertas desta sexta-feira incluem:

● 1 Sundae por R$4,90

● 1 McOferta Média Big Mac + 1 Sundae por R$24,90

● 1 McOferta Média Cheeseburger por R$16,90

● 1 McOferta Média Big Tasty por R$24,90 (cupom pode ser adquirido dia 25, com uso até 27 de novembro)

Até o fim do período promocional, também é possível ganhar um cheeseburger e uma Coca-Cola sem açúcar de 300ml de graça ao baixar o aplicativo do McDonald’s pela primeira vez, com limitação de um cupom por CPF.

Para consultar as promoções e regulamento da campanha, acesse o site.

Quando é a Black Friday?

A Black Friday 2022 acontece na sexta-feira 25 de novembro, mas diversos varejistas já oferecem produtos com descontos durante todo mês de novembro.

O que é Black Friday?

A Black Friday é um evento comercial, conhecido pelos descontos em produtos de diversas categorias, tanto em estabelecimentos físicos quanto em lojas online.

Como surgiu a Black Friday?

A data da Black Friday surgiu nos Estados Unidos e sempre acontece na última sexta-feira do mês de novembro, uma semana após o feriado de Ação de Graças.

Quando começou a Black Friday no Brasil?

A primeira Black Friday no Brasil foi realizada em 2010. Cerca de 50 lojas do varejo nacional adotaram a data já utilizada nos Estados Unidos e conhecida pelo grande número de vendas de produtos com descontos.

