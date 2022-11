Black Friday 2022 tem chapinha por R$29,90 e descontos de até 60% em secador e escova secadora

Nesta sexta-feira, 25, começa a Black Friday, tradicional data do varejo conhecida pelos grandes descontos. E, ao que tudo indica, os brasileiros vão às compras.

Segundo dados da Nielsen/Ebit, em parceria com a Bexspay, 78% dos brasileiros devem comprar produtos pela internet nesta Black Friday.

Entre os itens mais desejados estão os eletrônicos, como smartphones e celulares, mas também eletrodomésticos e eletroeletrônicos, como secador, chapinha e escova-secadora, produto que dominou o mercado de beleza no último ano, com diversos lançamentos.

Veja, abaixo, uma seleção com as principais promoções de de secador, escova secadora e chapinha na Black Friday, em diferentes lojas e e-commerces. Alguns descontos chegam a mais da metade do preço.

Escova Secadora Mondial Black Gold Argan ES-15 1300W Preta - Bivolt - de R$ 174,99 por R$ 99,90

Na Casas Bahia, o modelo da escova secadora está com 43% de desconto, parcelada e até 10 vezes sem juros.

Secador de Cabelos Britânia Black BSC4100 Íons Tourmaline 2100W - de R$ 89,99 por R$ 80, 91

No site da Americanas, o modelo de secador está com desconto de 10%, além de cashback.

Prancha Lion TITTAN 500F Profissional - de R$ 549 por R$ 466

Na loja oficial da Lions, o modelo está com 15% de desconto, parcelado em 6 vezes sem juros.

Kit Prancha Lizze Extreme Mais Secador Extreme 2400W 127V - de R$ 1.039,50 por R$ 779,62

No site da Casas Bahia, o kit de secador mais chapinha está com 25% de desconto à vista.

Escova Taiff Style, Secadora, Alisadora e Modeladora, 127V - de R$249,99 por R$ 207,29

No site da Amazon, o modelo está com 17% de desconto em até 4 vezes sem juros.

Escova Secadora Mondial Black Rose Argan ES-14 - 1200W Cerâmica com Íons 3 Velocidades - de R$ 229,90 por R$ 99,90

No site da Magazine Luiza, o modelo de escova está com mais de 50% de desconto, em até duas vezes sem juros.

Chapinha | Prancha Philco Star Bright PPR03 com Placas de Titânio Branca - Bivolt - de R$ 86 por R$ 68,80

No site da Casas Bahia, o modelo está com 20% de desconto.

Secador Mondial Sc-11 Style - de R$ 99,90 por R$ R$ 49,90

No site do Submarino, o modelo está com 50% de desconto. Quem comprar no cartão de crédito Ame ganha mais 7% de desconto.

Prancha Philco Mulher Maravilha Com Íon Bivolt - de 89,90 por R$ 29,90

No site da Americanas, o modelo está com 66% de desconto.

Secador Lion Aero Pro - Preto - Tensão 220v - de R$ 299 por R$ 239

Na loja oficial da Lion, o modelo está com 20,1% de desconto e pode ser parcelado em até seis vezes sem juros.

Quando é a Black Friday?

A Black Friday 2022 acontece na sexta-feira 25 de novembro, mas diversos varejistas já oferecem produtos com descontos durante todo mês de novembro.

O que é Black Friday?

A Black Friday é um evento comercial, conhecido pelos descontos em produtos de diversas categorias, tanto em estabelecimentos físicos quanto em lojas online.

Como surgiu a Black Friday?

A data da Black Friday surgiu nos Estados Unidos e sempre acontece na última sexta-feira do mês de novembro, uma semana após o feriado de Ação de Graças.

Quando começou a Black Friday no Brasil?

A primeira Black Friday no Brasil foi realizada em 2010. Cerca de 50 lojas do varejo nacional adotaram a data já utilizada nos Estados Unidos e conhecida pelo grande número de vendas de produtos com descontos.

