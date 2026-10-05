Senac bate recorde de medalhas na WorldSkills 2026

O Senac encerrou sua participação na WorldSkills 2026 com uma marca inédita. Cinco dos nove jovens enviados pela instituição a Xangai conquistaram medalhas de excelência, o maior número de reconhecimentos obtido pelo Senac em uma única edição da competição mundial de educação profissional.

O resultado significa que mais da metade da delegação — 55,6% dos competidores — alcançou a pontuação necessária para receber a distinção, em uma edição que reuniu cerca de 1.400 jovens de mais de 70 países e regiões. Ao todo, foram 64 ocupações disputadas entre 22 e 27 de setembro.

Os reconhecimentos vieram em áreas que ajudam a dimensionar a diversidade da educação profissional: cabeleireiro, cozinha, cuidados de saúde e apoio social, serviço de restaurante e recepção de hotel. Os medalhistas foram Angélica China Matsuda, Gustavo Ramos Freitas Argould, Cássia Eloá Martins de Oliveira, Matheus Henrique dos Santos da Silva e Natália da Rosa Corso.

O desempenho é resultado de um processo que começa muito antes da arena internacional. Os nove representantes do Senac foram selecionados nas Competições Senac 2025 e passaram por meses de preparação técnica e comportamental até chegar à China.

Na WorldSkills, cada ocupação tem provas próprias, mas a lógica é semelhante: reproduzir situações próximas às encontradas no mundo do trabalho e avaliar como os competidores aplicam conhecimento, técnica, precisão e capacidade de resolver problemas sob pressão.

Da sala de aula à arena internacional

Para os cinco medalhistas, a chegada a Xangai representa o ponto mais alto de trajetórias profissionais que começaram de maneiras distintas.

Natália da Rosa Corso, do Senac Taquara, no Rio Grande do Sul, começou como aprendiz e cursou Recepcionista em Meios de Hospedagem. Em 2025, venceu as Competições Senac na ocupação Recepção de Hotel e conquistou a vaga para representar o Brasil.

Em Xangai, a prova simulou o cotidiano de uma recepção hoteleira, com tarefas administrativas, organização do ambiente, atendimento a diferentes perfis de hóspedes e procedimentos de front desk e check-in.

Na cozinha, Gustavo Ramos Freitas Argould, egresso do UniSenac, no campus de Porto Alegre, enfrentou desafios que combinaram percepção sensorial e execução. Depois de identificar sabores, precisou preparar diferentes pratos sob critérios técnicos e limites rigorosos de tempo.

Entre as etapas mais exigentes esteve a produção de quatro preparações: appetizer, entrada vegetariana, prato principal e sobremesa. O desempenho lhe garantiu uma medalha de excelência em uma das áreas tradicionalmente associadas à formação profissional.

Cássia Eloá Martins de Oliveira, do Senac São Borja, no RS, chegou à competição depois de se formar como técnica de enfermagem. A preparação incluiu atividades práticas e treinamento em comunicação, oratória e língua inglesa.

Na ocupação Cuidados de Saúde e Apoio Social, ela enfrentou situações envolvendo atendimento residencial e hospitalar, acompanhamento de pessoas com diabetes e assistência domiciliar. Cada cenário exigia adaptação às necessidades do paciente e precisão na execução dos procedimentos.

Os outros dois reconhecimentos vieram do Paraná. Matheus Henrique dos Santos da Silva, do Senac Curitiba, disputou Serviço de Restaurante. Natural de Cerro Azul, começou no curso de Garçom e chegou à WorldSkills depois de vencer as Competições Senac 2025.

Sua preparação em Xangai passou por módulos de bar, barista e serviço de chá, atendimento em inglês e serviço de mesa. Em uma das provas, precisou atender nove pessoas, com entrada, prato principal, sobremesa, bebidas e corte de queijos. No módulo de Fine Dining, enfrentou um serviço de maior complexidade, com preparação do ambiente, mise en place, bebidas e refeições.

Na categoria Cabeleireiro, Angélica China Matsuda, do Senac Maringá, passou por provas de corte, coloração, penteados, extensões e estilização. A competidora, que também venceu as Competições Senac 2025, enfrentou ainda um editorial de moda que combinou diferentes técnicas de cabelo e uma etapa final de corte masculino de moda.

A maior WorldSkills da história

A edição de Xangai ampliou a escala da WorldSkills. Foram 64 ocupações, sete delas incorporadas pela primeira vez ao programa, e cerca de 1.400 competidores de mais de 70 países e regiões.

Entre as estreantes estavam Prótese Dentária e Vendas no Varejo, duas áreas que também tiveram representantes do Senac. O evento ocupou cerca de 300 mil metros quadrados do National Exhibition and Convention Center e projetou receber aproximadamente 400 mil visitantes.

O que está em disputa?

Jovens profissionais são avaliados em provas práticas que simulam situações reais de trabalho. Cada ocupação tem critérios próprios, mas as avaliações combinam conhecimento técnico, precisão, criatividade, organização e capacidade de trabalhar sob pressão.

Para o Senac, entretanto, a participação não se restringiu às arenas. A instituição levou a Xangai, além dos nove competidores, dirigentes e representantes da presidência do Sistema Comércio que integraram uma agenda internacional voltada à educação profissional.

Ao todo, 103 dirigentes e representantes do Sistema Comércio acompanharam a competição e participaram de encontros com especialistas, instituições de ensino, empresas, delegações e outras organizações. O objetivo foi observar experiências internacionais e ampliar o intercâmbio com outros países.

A movimentação faz parte de uma estratégia mais ampla de usar a WorldSkills como espaço de troca de conhecimento. Enquanto os jovens competiam, representantes da instituição buscavam referências sobre formação, inovação e preparação para o mercado de trabalho que possam ser incorporadas à educação profissional brasileira.

De Xangai para Aichi

A cerimônia que encerrou a competição, em 27 de setembro, teve apresentações de música e dança e reuniu os medalhistas das 64 ocupações no Shanghai World Expo Cultural Center. Também marcou a passagem da bandeira da WorldSkills para o Japão, próximo país anfitrião.

A próxima edição será realizada em Aichi, entre 15 e 20 de novembro de 2028. Antes disso, o Senac terá um novo ciclo nacional. Em 2027, as Competições Senac voltam a selecionar os jovens que poderão representar a instituição na próxima WorldSkills. Depois do recorde de Xangai, uma coisa é certa: a próxima disputa começará muito antes da arena japonesa.