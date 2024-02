Bill Gates: o que o ex-diretor da Microsoft pode ensinar sobre o uso da IA em pequenos negócios?

Não faltam feitos marcantes no currículo de Bill Gates. O empresário fundador da Microsoft soube transformar sua paixão por computadores em uma carreira de sucesso. De um jovem entusiasta por tecnologia, Gates se tornou uma das figuras mais influentes no mundo dos negócios e com frequência aparece no topo das listas de homens mais ricos do mundo.

Com tantas conquistas, o ex-diretor da Microsoft tem muito a ensinar para os pequenos empreendedores, que estão dando seus primeiros passos na construção da própria empresa – uma tarefa nada simples – e buscam pelo suporte da tecnologia nessa jornada.

Nunca foi tão fácil criar um negócio do zero: assista à transmissão online e gratuita da EXAME e saiba como abrir sua empresa com IA. Clique aqui para se inscrever

A seguir, estão cinco importantes conselhos de Bill Gates sobre como abrir uma empresa de forma estratégica, utilizando a inteligência artificial – desde o planejamento e concepção até o pleno funcionamento do empreendimento – visando o sucesso nos negócios.

1. Diploma é importante, mas não é tudo

Um dos empresários mais bem sucedidos do mundo não possui diploma. Apesar de ter sido admitido em Harvard, Gates optou por abandonar a universidade e dedicar-se à Microsoft.

“Eu pensei que sabia tudo que precisava quando abandonei a faculdade”, disse Gates durante seu discurso de formatura para turmas da Universidade do Norte do Arizona, em maio de 2023. “Mas o primeiro passo para aprender algo novo é aceitar aquilo que você não sabe, ao invés de focar naquilo que você sabe”, afirmou o empresário.

Esta live gratuita vai mostrar como ChatGPT, Gemini, Brainstorm.io e outras ferramentas de IA te ajudam a criar um negócio do zero e sem complicações

Ao abrir um negócio com apoio da IA, é preciso lembrar que esta é uma tecnologia relativamente nova para todos e que há muito o que aprender sobre ela. Busque conhecer melhor as ferramentas, entenda de que forma elas podem ajudar e estude maneiras diferentes de colocá-las em prática. Para Gates, esse é um processo para a vida toda.

“Vocês podem ter terminado a faculdade, mas podem – e devem – enxergar o restante de suas vidas como uma educação contínua”, completou o magnata.

2. Aprenda com os erros

Gates reconhece que a inovação muitas vezes vem com falhas e aprendizado. “Quando você pede por dicas sobre uma viagem que deseja fazer, a IA pode sugerir hoteis que não existem”, exemplifica ele em publicação do seu blog GatesNotes. “Isso ocorre porque a IA não entende o contexto da sua solicitação o suficiente para saber se deve inventar hoteis falsos ou apenas informar sobre hoteis reais que tenham quartos disponíveis”, escreve.

Veja como aplicar ferramentas de IA para criar seu próprio negócio – e sem deixar de lado questões de ética e segurança. Clique aqui e faça sua inscrição para live gratuita

Para pequenas empresas, isso significa estar aberto a experimentar e ajustar abordagens à medida que aprendem mais sobre como a IA pode beneficiar seus negócios. O segredo é não ter medo de testar novas ideias, mas levando em consideração os resultados.

3. Não ignore a ética (e muito menos a segurança)

O bilionário não deixa de lado a necessidade (e urgência) de dar atenção para questões éticas e de segurança relacionadas à IA. Em seu blog, o GatesNotes, o magnata alertou sobre os riscos da nova tecnologia. “Como a maioria das invenções, a inteligência artificial pode ser usada para propósitos bons ou malignos”, escreveu ele, em março de 2023. “Governos precisam trabalhar com o setor privado para encontrar formas de limitar riscos.”

Para os empreendedores, isso significa que é preciso garantir o uso responsável da tecnologia ao abrir um negócio com apoio da IA. Considere buscar a orientação de especialistas e até mesmo investir em cursos onlines e gratuitos que mostram o passo a passo prático para criar um negócio do zero utilizando apenas ferramentas de IA com segurança.

Especialista irá mostrar em aula gratuita como usar ferramentas como ChatGPT, Gemini, Brainstorm.io e outras para criar um negócio do zero! Inscreva-se aqui

4. Entenda o potencial da inteligência artificial

“Durante a minha vida, vi duas demonstrações de tecnologia que me pareceram revolucionárias. A primeira vez foi em 1980, quando fui apresentado a uma interface gráfica de usuário – a precursora de todos os sistemas operacionais modernos, incluindo o Windows”, escreveu Gates em seu blog. “A segunda veio ano passado. Tenho me reunido com a equipe da OpenAI desde 2016 e fiquei impressionado com o constante progresso.”

Para pequenas empresas, isso significa entender que, de fato, a IA pode apoiar na construção de um negócio, mas que há infinitos caminhos para além disso – como melhorar os processos, produtos e serviços das empresas, automatizar tarefas repetitivas e até mesmo realizar a análise de grandes volumes de dados para insights valiosos.

5. Lembre-se: outras empresas estão fazendo o mesmo que você

Com o sucesso da IA, não faltam empresas que estão utilizando a nova tecnologia desde a concepção, passando pelo desenvolvimento e chegando na completa execução de seus negócios. “Haverá uma explosão de empresas trabalhando em novos usos da IA, bem como em formas de melhorar a própria tecnologia”, escreveu o empresário em seu blog.

Fica claro que é preciso usar a IA de forma ainda mais assertiva. Pensando nisso, a EXAME apresenta, nesta quarta-feira, 28, às 19h30, a live Como abrir seu negócio utilizando Inteligência Artificial.

Ao vivo e gratuita, a transmissão é apresentada pelo diretor de inteligência artificial da EXAME, Miguel Lannes, que irá mostrar como usar ferramentas como o ChatGPT, Gemini e Brainstorm.io para criar um negócio do zero.

Em live online e gratuita, especialista em IA ensina como abrir um negócio – e ser bem sucedido com ele – usando Inteligência Artificial. Clique aqui para acompanhar

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME