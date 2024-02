Petrobras (PETR4) continua fora de lista de melhores pagadoras de dividendos

Muita gente está na expectativa dos dividendos da Petrobras (PETR4) em 2024. A petroleira até já “deu a largada”, fazendo o primeiro pagamento do ano aos acionistas, no valor de R$ 0,24 por ação na última terça-feira (20).

Agora, para “colocar ainda mais lenha na fogueira”, a estatal divulgou, através de sua prévia financeira do 4T23, que teve produção recorde no trimestre.

A petroleira fechou o trimestre com uma produção média de 2,935 milhões de barris diários de óleo equivalente, o que representa uma alta de 10,9% em relação ao 4T22.

A produção do ano atingiu recordes, fechando 2023 em 2,684 milhões de barris, 3,7% acima da produção total de 2022.

O destaque dos resultados é o pré-sal, responsável por um alto volume de produção de petróleo com baixo custo de extração.

Os bons dados de produção animaram os acionistas, e especialistas acreditam até mesmo que isso possa se refletir em dividendos extraordinários para quem tem PETR4 na carteira.

Mas isso não significa que a Petrobras é a melhor opção para o seu patrimônio agora, segundo os analistas da Empiricus Research.

A casa de análise liberou, recentemente, uma lista com as melhores ações pagadoras de dividendos para investir no momento – e a Petrobras (PETR4) não está entre elas.

Na visão da casa de análise, existem outras ações mais atrativas, capazes de pagar dividendos gordos com menos riscos do que a Petrobras – os proventos podem chegar a até 8%.

Analista explica os fatores que mantiveram a Petrobras fora de sua carteira de recomendações

Hoje em dia, a Petrobras não é uma das recomendações da Empiricus Research, mas nem sempre foi assim. A petroleira costumava integrar a carteira da série “Vacas Leiteiras”, focada em ações pagadoras de dividendos.

As ações PETR4 foram recomendadas pelos analistas em 01 de abril de 2022. Até a realização dos lucros (em 03/08/2023), os acionistas puderam capturar quase 100% de lucro, considerando valorização e dividendos.

Para você ter uma ideia, no mesmo período, o Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, permaneceu praticamente estável, sofrendo uma queda de -0,8%.

Quando os analistas da Empiricus recomendaram a compra das ações da Petrobras, o cenário era bem diferente do que estamos vivendo hoje.

As ações da petroleira estavam baratas, já que a Selic estava alta, e com um dividend yield estimado de mais de 40% no ano.

Agora, as coisas mudaram. É bem verdade que os dividendos da Petrobras não são “de se jogar fora”, e, depois da prévia dos resultados, é possível que a companhia anuncie até mesmo dividendos extraordinários.

Mas, como explicou o analista Ruy Hungria em entrevista ao programa Giro do Mercado, só isso não basta para investir na Petrobras.

Ruy Hungria explica que dois motivos fazem com que a Petrobras não seja a melhor opção para investir nesse momento:

A possível interferência política; A mudança estratégica que favorece ativos renováveis.

Em primeiro lugar, o risco de que o governo interfira na Petrobras, colocando aliados em cargos decisivos dentro da companhia, é algo que impacta o desempenho das ações.

Além disso, o presidente Lula já se posicionou mais de uma vez contra a distribuição de lucros da Petrobras. Segundo Lula, esses valores deveriam ser reinvestidos na própria companhia, ao invés de serem distribuídos aos acionistas.

A pauta da transição energética tem ganhado evidência junto à Petrobras. Caso a pauta vá para frente, Ruy salienta que os investimentos seriam muito altos, e os retornos muito menores do que aqueles advindos do pré-sal, por exemplo.

E uma mudança como essa, é claro, afetaria o bolso dos acionistas. Ruy explica:

“A Petrobras pode sim distribuir bons dividendos, já que a gente tem perspectiva de um resultado sólido mais uma vez. A expectativa é de dividendos extraordinário, mas pode não ser tão bom quanto os acionistas esperam, porque pode ser que ela represe parte desses dividendos para colocar mais dinheiro em outros ativos que não têm tanto retorno.”

Ruy Hungria também acredita que os preços da companhia não estão atrativos, diante dos possíveis lucros. “Não vejo mais tanta assimetria no papel para assumir um eventual risco político”, afirma o analista.

Por conta disso, as ações PETR4 continuam de fora da lista de ações recomendadas para buscar dividendos agora, segundo a Empiricus Research.

As ações escolhidas têm potencial para entregar renda por meio de dividendos, de acordo com o levantamento apurado pelos analistas.

Todos os papéis são de empresas sólidas e resilientes, com um bom histórico de pagamento de dividendos.

E o melhor: você pode conhecê-las de graça. Basta liberar o seu acesso à lista completa clicando no link abaixo.

Essas são as 5 melhores ações para buscar dividendos no momento

Os analistas da Empiricus Research selecionam as ações com maior potencial de pagar dividendos “gordos”, e reúnem os papéis escolhidos em um relatório.

E, se você está lendo esta reportagem, pode acessar gratuitamente as recomendações do momento.

A lista é composta por ações capazes de entregar um dividend yield de até 8% em 2024, e todas elas são opções menos arriscadas do que a Petrobras para investir no momento, segundo os analistas.

Para consultar o material completo, basta clicar no link abaixo e preencher seus dados. Você receberá o acesso à lista diretamente no seu e-mail em instantes.

Pode ficar tranquilo, porque você não precisa pagar nada e nem se comprometer de forma alguma com a casa de análise para poder ter acesso a esse conteúdo.

Por outro lado, o lucro que você pode ter a partir dessa lista é bem interessante. Confira clicando abaixo.

* Este conteúdo é apresentado por Empiricus