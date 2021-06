Bilionário Elon Musk mora em casa pré-fabricada de 37 m²

O bilionário Elon Musk, terceiro homem mais rico do mundo, decidiu morar em uma casa pré-fabricada avaliada em US$ 50 mil, o equivalente a R$ 245 mil.

O CEO da SpaceX e da Tesla optou por se mudar com a sua esposa, a cantora Grimes, e seu filho mais novo, X Æ A-XII, para um pequeno lar pré-moldado. O módulo fica dentro das instalações de teste da SpaceX, em Boca Chica, no sul do Texas, nos Estados Unidos, onde está sendo construído o foguete gigante “Super Heavy”.

A casa pré-fabricada tem 37m² e é chamada de Boxabl Casita. O espaço possui sala, quarto, cozinha e banheiro. De acordo com o site Teslarati, a casa é tão leve que pode ser rebocada por um Tesla Model X.

Musk já havia anunciado em 2020 em seu perfil no Twitter que venderia quase todos os seus ativos imobiliários para ter uma vida simples, com estilo minimalista e sem espaço para luxos.

O bilionário já se desfez de pelo menos seis imóveis desde o ano passado. Musk vendeu quatro casas vizinhas em Bel Air, na Califórnia, por US$ 61,8 milhões (totalizando R$ 304 milhões), além de duas propriedades por US$ 36 milhões (R$ 177,4 milhões). Uma casa de US$ 4 milhões (R$ 19,7 milhões) também foi vendida em 2019 por ele.

Apenas um imóvel restante não foi vendido. Localizada na baía de San Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos, a casa com nove quartos está à venda por US$ 37,5 milhões (R$ 184,8 milhões) e não vinha servindo como moradia, sendo alugada para a realização de eventos.

Musk quer encontrar uma família que aproveite bem o espaço. "É um lugar especial", disse ele.

My primary home is literally a ~$50k house in Boca Chica / Starbase that I rent from SpaceX. It’s kinda awesome though.

Only house I own is the events house in the Bay Area. If I sold it, the house would see less use, unless bought by a big family, which might happen some day.

— Elon Musk (@elonmusk) June 9, 2021