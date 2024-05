Mora no exterior e quer doar recurso ao RS? Agora é possível através destas instituições financeiras

Os canais para o envio de doações internacionais ao Rio Grande do Sul estão sendo reforçados para ampliar a capacidade de processamento de recursos destinados ao auxílio às vítimas das enchentes no estado.

Em ação articulada pela Associação dos Bancos do Rio Grande do Sul, um dos membros do Comitê Gestor Pix SOS Rio Grande do Sul, o Banco Topázio e a fintech Remessa Online, de transferências internacionais, abriram canais em sete moedas diferentes para facilitar as doações.

A partir de agora, pessoas físicas e empresas no exterior poderão enviar valores em dólar, euro, libra, iene, dólar canadense, dólar australiano e franco suíço. O dinheiro será transferido para a conta administrada pelo Comitê Gestor, aberta no Banrisul.

Além de facilitar o trânsito de recursos, os novos canais foram abertos para evitar a incidência de taxas de corretagem e câmbio, o que impactaria o valor arrecadado. Tanto o banco Topázio, com sede em Porto Alegre, quanto a Remessa Online não lucram com as operações.

Desde o início da tragédia, o Pix SOS Rio Grande do Sul já recebeu mais de R$ 108 milhões em doações, de acordo com a última atualização na manhã desta terça-feira, 21.

Os recursos estão sendo direcionados para apoiar as vítimas de enchentes. Entre as definições, o Comitê Gestor do fundo instituiu a concessão de auxílio financeiro, em parcela única, no valor de R$ 2 mil para famílias em municípios em situação de calamidade pública.

Moradores das cidades Encantado e Arroio do Meio (RS), ambas localizadas no Vale do Taquari, foram os primeiros a receber.

Qual é a situação atual do estado

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul (RS) divulgou, em novo levantamento às 9h desta terça-feira, 21, que o número de mortos devido às fortes chuvas que se alastram subiu para 161. Ainda 85 pessoas seguem desaparecidas. Ao todo, 806 pessoas estão feridas por conta dos temporais e mais de 2,2 milhões foram afetadas.

Negócios em Luta

A série de reportagens Negócios em Luta é uma iniciativa da EXAME para dar visibilidade ao empreendedorismo do Rio Grande do Sul num dos momentos mais desafiadores na história do estado. Cerca de 700 mil micro e pequenas empresas gaúchas foram impactadas pelas enchentes que assolam o estado desde o fim de abril.

São negócios de todos os setores que, de um dia para o outro, viram a água das chuvas inundar projetos de uma vida inteira. As cheias atingiram 80% da atividade econômica do estado, de acordo com estimativa da Fiergs, a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul.

Os textos do Negócios em Luta mostram como os negócios gaúchos foram impactados pela enchente histórica e, mais do que isso, de que forma eles serão uma força vital na reconstrução do Rio Grande do Sul daqui para a frente. Tem uma história? Mande para negociosemluta@exame.com.