Após insultos de Milei, Espanha retira embaixadora da Argentina

O ministro das Relações Exteriores, José Manuel Albares, anunciou que a Espanha retirará sua embaixadora em Buenos Aires. "Ela ficará definitivamente em Madrid", afirmou nesta terça-feira (21) após a coletiva de imprensa do Conselho de Ministros. As informações são do El País.

Suas palavras surgem depois que o presidente argentino, Javier Milei, insistiu na madrugada de hoje que não pedirá desculpas ao presidente do governo após chamar sua esposa de "corrupta" e tê-lo chamado de "covarde", acusando-o de se esconder atrás de suas ministras.

A ministra porta-voz do governo, Pilar Alegría, respondeu a Milei: "Que as mulheres tenhamos voz ou autonomia não é covardia, é igualdade", disse na mesma coletiva de imprensa. A diferença entre a chamada para consultas e a retirada é que a embaixadora não retornará à Argentina e, quando a crise diplomática terminar, a Espanha terá que nomear um novo representante. Albares acrescentou que o Executivo analisará "em detalhe que tipo de visita" Milei pretende fazer à Espanha em 21 de junho.

Governo espanhol rebate declarações de Milei

Ela atribuiu o ataque à ideologia do mandatário sul-americano. "Não é coincidência que um governo como o atual, feminista, de um país feminista como a Espanha, receba desqualificações e ataques da internacional ultradireitista". "Além disso, após essas declarações, o feminismo na política, na sociedade e nas relações internacionais é mais necessário e vigente do que nunca", concluiu

Anteriormente, o líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, pediu aos cidadãos que expressem seu repúdio à "tensão institucional, social e econômica a que nos submete o governo, criando montagens a cada 15 dias", em referência à crise com a Argentina.

Albares também declarou que "as instituições espanholas não fazem política externa com tweets nem participam de qualquer show" e acrescentou, "para quem quiser entender", que "a colaboração sempre é mais poderosa do que a confrontação".