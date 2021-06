Elon Musk completa 50 anos: confira 30 frases do bilionário

O bilionário Elon Musk, terceiro homem mais rico do mundo, completa 50 anos nesta segunda-feira, 28.

O CEO da SpaceX e da Tesla divide opiniões. O bilionário é conhecido por ser inovador e polêmico: um filho com nome de robô (X-AE A-XII), uma casa de 37m², a preocupação com extinção humana e influência sobre o bitcoin. Entre seus planos estão a colonização de Marte e a ampla circulação de carros elétricos.

A digitalização do mercado de trabalho vai roubar seu emprego? Saiba como se adaptar. Assine a EXAME.

Aos 17 anos, Musk se mudou para o Canadá para estudar física e economia na Queen's University of Ontario. Em 1992, o sul-africano foi para os Estados Unidos onde estudou na Universidade da Pensilvânia e depois começou com um Ph.D. em física na renomada Universidade de Stanford, na Califórnia, mas acabou largando o curso para se tornar empreendedor.

Junto com seu irmão mais novo ele fundou a Zip2, uma plataforma online de jornais. Em 1999, a empresa foi vendida para a Compaq por US$ 300 milhões. Com esse dinheiro, Musk arriscou a criar um banco on-line, X.com, que mais tarde se tornaria o PayPal. Três anos depois, em 2002, Musk vendeu o site de pagamentos online para eBay por US$1,5 bilhão.

Após a venda da PayPal, a Musk usou sua fortuna para fundar duas novas empresas: Tesla e SpaceX.

A Tesla, empresa de automóveis elétricos, passou por altos e baixos. Em 2008, recebeu um empréstimo de US$ 456 milhões do governo dos Estados Unidos. Dois anos depois, a empresa se tornou a primeira montadora americana a ter suas ações negociadas na bolsa desde a Ford, em 1956. Mas sérios atrasos na produção de seu modelo 3, de baixo custo, resultaram em seguidos prejuízos.

No início de 2020, as ações da Tesla subiram mais de 700%, o que tornou a montadora uma das mais valiosas do mundo. No final do ano, a empresa entrou para o S&P 500 e seus papéis chegaram a atingir a cotação de US$ 880.

Já a SpaceX foi a primeira empresa a vender um voo comercial à Lua. O primeiro passageiro será o bilionário Japonês Yusaku Maezawa e a viagem está prevista para 2023. Além disso, foi primeira empresa privada a levar astronautas ao espaço em parceria com a Nasa no foguete Falcon 9.

Elon Musk sonha alto: ele tem o plano de enviar 1 milhão de pessoas a Marte até 2050. Sua ideia é construir uma frota de 1.000 naves espaciais e disponibilizar a viagem ao planeta vermelho “a qualquer pessoa” que tiver interesse. A vida humana em Marte será possível graças a grandes redomas de vidro que vão criar condições de vida semelhantes a da Terra.



Confira 30 frases de Elon Musk

1. "Quando algo é importante o suficiente, você o faz mesmo que as probabilidades não estejam a seu favor"

2. "Algumas pessoas não gostam de mudanças, mas você precisa abraçar a mudança se a alternativa for o desastre"

3." As pessoas deveriam ir atrás do que as fazem felizes. Isso as fará ainda mais felizes do que qualquer outra coisa"

4. "Quando estava na faculdade queria me envolver em coisas que mudariam o mundo"

5. "Na verdade, a única coisa que faz sentido é nos empenharmos por uma maior iluminação coletiva"

6. "As pessoas trabalham melhor quando sabem qual é o objetivo. É importante que as pessoas queiram vir trabalhar de manhã e gostem de trabalhar"

7. "Eu me preocupo com os funcionários da Tesla. Sinto que tenho uma grande dívida com quem está tornando a empresa bem-sucedida"

8. "Acho que esse é o melhor conselho de todos: pense constantemente sobre como você pode fazer as coisas melhor e questione a si mesmo"

9. "Qualquer produto que precise de um manual para funcionar está quebrado"

10. "Construir uma empresa é como assar um bolo. Você precisa ter todos os ingredientes na proporção certa"

11. "Se você acorda de manhã e pensa que o futuro será melhor, é um dia bom. Se não, não é"

12. "Os carros autônomos são a extensão natural da segurança ativa e, obviamente, algo que devemos fazer"

13. "A paciência é uma virtude. E eu estou aprendendo a tê-la. É uma lição difícil"

14. "É normal ter seus ovos na mesma cesta, desde que você controle o que acontece com ela"

15. "Grandes empresas se baseiam em produtos excelentes"

16. "A vida é muito curta para rancores de longo prazo"

18. "Quando Henry Ford produziu carros baratos e confiáveis, as pessoas falaram 'não, nós temos cavalos'. Ele fez uma grande aposta. E funcionou"

19. "O caminho do CEO não deve ser por meio do escritório do CFO e nem no departamento de marketing. Precisa ser através de engenharia e design"

20. "Começar um negócio não é para todo mundo. O primeiro conselho que eu posso dar é: tenha um limite maior à dor"

21. "As pessoas deveriam ir atrás do que as faz feliz. Isso as fará ainda mais felizes do que qualquer outra coisa"

22. "Devem existir razões pelas quais você acorda de manhã e quer viver. Por que você quer viver? Qual é o ponto? O que te inspira? O que você ama sobre o futuro? Se o futuro não incluir estar lá fora, nas estrelas, e ser uma espécie multiplanetária, eu acho extremamente triste"

23."Já somos ciborgues. Seu telefone e seu computador são extensões suas, mas a interface é feita por meio de movimentos dos dedos ou da fala, que são muito lentos"

24."Se a humanidade não pousar em Marte durante a minha vida, ficaria muito desapontado"

25. "Eu acho que é muito importante ter um ciclo de feedback, onde você está constantemente pensando sobre o que você fez e como você poderia estar fazendo melhor"

26. "A razão pela qual devemos fazer um imposto sobre o carbono é porque é a coisa certa a se fazer"

27. "O futuro da humanidade se bifurcará em duas direções: ou se tornará multiplanetário ou permanecerá confinado a um planeta e, eventualmente, haverá um evento de extinção"

28. "Acho que temos o dever de manter a luz da consciência para garantir que ela continue no futuro"

29. "O segredo do seu futuro está escondido na sua rotina diária"

30. "A chave para tornar as coisas acessíveis são as melhorias de design e tecnologia, bem como a escala"