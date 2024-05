Braskem retoma de forma gradual trabalhos do Polo Petroquímico de Triunfo no RS

A Braskem informou nesta terça-feira, 21, que iniciou de forma gradual a retomada das operações das suas plantas localizadas no Polo Petroquímico de Triunfo, no Rio Grande do Sul (RS). Os trabalhos começaram na segunda-feira, 20 e devem ser concluídos em 15 dias se as condições climáticas e de logística permanecerem estáveis.

As atividades foram suspensas pela empresa em 3 de maio, por conta de alagamentos e bloqueios de estradas da região, o que prejudicou o fornecimento de insumos, causando a paralisação preventiva em algumas linhas.

No comununicado feito ao mercado, foi explicado que a decisão levou em consideração a segurança das pessoas, processos e logística. "A Braskem reforça seu compromisso com a segurança e com a implementação de ações de apoio a seus integrantes, parceiros e a comunidade local", diz a companhia.