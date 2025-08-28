A bilionária que você não conhece — e acaba de se tornar a mais rica do mundo

A corrida pelo título de mulher mais rica do planeta acaba de ganhar um novo capítulo. Pela primeira vez desde 2020, a herdeira do Walmart, Alice Walton, retomou a liderança na lista de bilionários da americana Forbes entre as mulheres mais poderosas financeiramente. Com uma fortuna de US$ 113 bilhões, Walton supera Françoise Bettencourt Meyers, herdeira da L'Oréal, que hoje acumula um patrimônio de US$ 76 bilhões.

A movimentação é reflexo do desempenho das duas empresas americanas. Walton, aos 74 anos, viu a própria fortuna aumentar US$ 28,7 bilhões em um único ano, graças à ascensão das ações do Walmart. A empresa de 63 anos investiu em drones, IA e e-commerce, e agora está colhendo os frutos: o preço das ações da empresa subiu 72% de janeiro a dezembro de 2024, ultrapassando os rivais Costco e Amazon.

Já Bettencourt Meyers, atualmente com 71 anos, perdeu US$ 17,9 bilhões no último ano. A queda é motivada pela desaceleração no setor global de beleza: dados da própria L'Oréal estimam uma queda de 8% para 4% no crescimento anual do setor entre 2023 e 2024.

Bettencourt Meyers, de 71 anos, ficou oito anos no comando da gigante de cosméticos após a morte da mãe, Liliane Bettencourt, em 2017. Na época, ela era a mulher mais rica do mundo e tinha uma fortuna estimada em US$ 39,5 bilhões.

Quem é Alice Walton?

Alice Walton, filha única de Sam Walton, fundador do império da Walmart, traçou uma jornada longe dos holofotes corporativos. São os irmãos, Rob e Jim, que seguem envolvidos no negócio da família até hoje.

Nas décadas de 70 e 80, Alice trabalhou brevemente como compradora de roupas infantis no Walmart, antes de conseguir um emprego como corretora de ações. Depois, abriu uma corretora e agência de empréstimos chamada Llama, com US$ 19,5 milhões do dinheiro da família, segundo a Forbes.

Quando a Llama fechou em 1998, Walton foi ao Texas e mudou o foco para a curadoria de arte. Hoje, a coleção particular da americana inclui peças de grandes artistas como Andy Warhol e Georgia O'Keeffe.

Em 2011, ela fundou o Crystal Bridges Museum of American Art, em sua cidade natal. O custo, de cerca de US$ 1,6 bilhão, foi financiado majoritariamente por Alice, por meio de fundos fiduciários vinculados a mãe, Helen Walton, e ao irmão, John Walton, falecido em 2005.

Nos últimos anos, a herdeira tem se dedicado à área de saúde. Em 2024, ela inaugurou a Alice L. Walton School of Medicine, também na cidade natal da família. O currículo da faculdade de medicina integra saúde mental, nutrição e arte à educação médica.