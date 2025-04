Maior exposição de Andy Warhol no Brasil estreia com mais de 600 obras

Em 2009, durante um intercâmbio na França, tive a oportunidade de visitar uma rara e impressionante exposição de Andy Warhol no Grand Palais, em Paris. A mostra reunia algumas das mais emblemáticas obras do artista, como os retratos de ícones como Marilyn Monroe, Mick Jagger e até Man Ray e Giorgio Armani. Agora, essa experiência será vivida também pelos brasileiros, com a exposição "Andy Warhol: Pop Art!", que estreia ao Brasil no dia 1º de maio. A exibição, com mais de 600 peças, ocorrerá no Museu de Arte Brasileira da Fundação Armando Alvares Penteado (MAB FAAP) em São Paulo.

Com curadoria de Priscyla Gomes, a exposição contará com um vasto acervo do The Andy Warhol Museum, de Pittsburgh, nos Estados Unidos, e trará desde serigrafias a esculturas, passando por fotografias e filmes experimentais. "A pluralidade da atuação de Warhol será revelada de maneira inédita no Brasil. Ele ocupou um lugar singular na arte do século XX e ajudou a repensar o que poderia ser arte", diz Priscyla. Obras icônicas como as séries Campbell’s Soup, Elvis, Mao e Michael Jackson estarão entre os destaques da exposição.

Paulo Bonfá, co-fundador do Instituto Totex que organiza a exposição, destaca a importância do artista para a arte pop. "Warhol foi um visionário, que aproximou a arte da vida cotidiana. Essa retrospectiva é um marco para o Brasil e nos permite entender o impacto de sua obra na cultura contemporânea", afirma. Ao lado de Roberto Souza Leão, também co-fundador, ele tem trabalhado para trazer ao Brasil uma exposição que reflete o legado de Warhol e sua influência em várias áreas, como publicidade, música, cinema e moda.

A exposição trará obras que nunca saíram de Pittsburgh, oferecendo uma visão única da carreira de Warhol. "Warhol se tornou um ícone porque soube capturar a essência da cultura popular e transformá-la em arte", explica Roberto Souza Leão. "Esse projeto é uma oportunidade única para o público brasileiro se conectar com um dos maiores artistas do século XX." Além disso, os visitantes poderão ver de perto trabalhos que marcam a transformação da arte no século passado.

A exposição contará com recursos de acessibilidade, como audiodescrição e serviços para visitantes com deficiência auditiva e mobilidade reduzida, além de uma programação educativa com visitas monitoradas para alunos da rede pública e formação gratuita para professores. “Queremos que todos possam vivenciar a arte de Warhol, por isso temos uma série de iniciativas para tornar a exposição acessível a todos”, diz a curadora Priscyla Gomes.

Serviço:

Período : 1º de maio a 30 de junho de 2025

: 1º de maio a 30 de junho de 2025 Local : MAB FAAP – Rua Alagoas, 903 - Higienópolis, São Paulo

: MAB FAAP – Rua Alagoas, 903 - Higienópolis, São Paulo Horário : 9h às 20h (última entrada às 19h)

: 9h às 20h (última entrada às 19h) Ingressos : 3ª a 6ª feira: R$ 50 inteira | R$ 25 meia. Sábados, Domingos e Feriados: R$ 70 inteira | R$ 35 meia. Os ingressos são vendidos por meio do site.

: 3ª a 6ª feira: R$ 50 inteira | R$ 25 meia. Sábados, Domingos e Feriados: R$ 70 inteira | R$ 35 meia. Os ingressos são vendidos por meio do site. Bilheteira : MAB FAAP - Rua Alagoas, 903 - Higienópolis, São Paulo

: MAB FAAP - Rua Alagoas, 903 - Higienópolis, São Paulo Estacionamento : disponível mediante pagamento

: disponível mediante pagamento Classificação etária: livre para todas as idades