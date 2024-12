Como a mulher mais rica do mundo gasta sua fortuna de R$ 522 bilhões

Você conhece Alice Walton? O sobrenome pode soar familiar. Sim, ela e mais dois irmãos são herdeiros do Walmart. Rob Walton, Jim Walton e Alice Walton têm uma fortuna combinada de mais de US$ 288 bilhões, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index. Ela foi casada duas vezes e não tem filhos.

Alice Walton, de 74 anos, tem uma fortuna estimada em US$ 113 bilhões (R$ 684 bilhões) e está em 15º lugar na lista da Bloomberg. Ela é a mulher mais rica do mundo depois de ultrapassar, em agosto, a herdeira da L'Oréal, Françoise Bettencourt Meyers, cujo patrimônio líquido atualmente é de US$ 76 bilhões, de acordo com a Bloomberg.

Apesar status, os Waltons são discretos com relação à vida privada. No entanto, o Business Insider conseguiu algumas informações de como a mulher mais rica do mudo gosta de gastar parte de sua fortuna:

Walton se apaixonou pelas artes ainda jovem, de acordo com um perfil da New Yorker. Aos 10 anos, ela comprou sua primeira obra de arte: uma reprodução de uma pintura de Picasso por US$ 2

Após se formar na Trinity University em San Antonio, Texas, em 1971, Walton entrou brevemente no negócio da família, trabalhando para o Walmart como compradora de roupas infantis

Walton tem uma imensa coleção de arte particular, com obras originais de artistas americanos lendários, incluindo Andy Warhol, Norman Rockwell e Georgia O'Keefe.

Em 2011, ela abriu um museu de US$ 50 milhões chamado Crystal Bridges Museum of American Art em Bentonville, Arkansas, para abrigar sua coleção de arte particular de US$ 500 milhões.

Em 2014, a herdeira do Walmart gastou US$ 44,4 milhões em uma obra de arte de Georgia O'Keeffe. Foi a venda mais cara de uma obra de arte de uma artista feminina na história. Walton depois a colocou em exposição em seu museu no Arkansas.

Embora tenha apoiado candidatos republicanos ao longo da história, Alice Walton doou US$ 353.400 para o Hillary Victory Fund, um comitê conjunto de arrecadação de fundos apoiando Clinton e outros democratas, em 2016, de acordo com a Forbes. As duas se conheceram enquanto Clinton era primeira-dama do Arkansas e única mulher no conselho do Walmart.

