Há 33 anos, essa foi a chave determinante para o sucesso do fundador do Walmart

Em 1992, dois meses antes de morrer, Sam Walton, fundador do Walmart, entregava ao mundo o “Made in America”, um livro de memórias que se tornaria um clássico da literatura de negócios. As informações foram retiradas de Inc.

Ele conta, por exemplo, como nos anos 1980 visitou Sol Price, criador do Price Club — que daria origem ao Costco — e, sem contar ao anfitrião, estudou o funcionamento da operação para, mais tarde, lançar o Sam’s Club. A estratégia? Observar, adaptar e implementar.

Cultura de liderança baseada na humildade

Mais de três décadas se passaram, mas a filosofia implantada por Walton segue viva no DNA do Walmart. Doug McMillon, atual CEO da varejista, declarou que a disposição de copiar boas ideias continua sendo parte fundamental da estratégia corporativa.

“Voltando ao tempo de Sam Walton, tínhamos uma parte do nosso DNA interessada em aprender com os outros. Copiar boas ideias. Não tenha tanto orgulho a ponto de não conseguir implementar uma boa ideia”, afirmou McMillon em entrevista.

Essa abordagem revela um traço cada vez mais valorizado em líderes contemporâneos: a humildade estratégica.

Em um mundo onde as transformações são rápidas e os problemas são complexos, liderar exige mais do que criatividade própria. Exige escuta ativa, benchmark inteligente e coragem para admitir que nem toda boa ideia precisa ser inédita — basta que funcione.

O papel do líder: escutar e adaptar

Para profissionais que almejam cargos de liderança — ou já ocupam posições estratégicas —, o exemplo do Walmart ilustra uma competência-chave: saber onde buscar soluções, filtrar o que funciona e adaptar com eficácia.

No fim das contas, o recado de Walton se mantém atual: inovação não precisa significar reinvenção. Pode, muitas vezes, significar conexão.

Observar o que está sendo feito de forma brilhante em outras empresas — sejam elas grandes ou pequenas —, entender os fundamentos por trás das ideias e ter coragem para implementá-las sem vaidade.

A vantagem competitiva, hoje, pode estar mais em saber ouvir do que em ter a ideia original.

Afinal, liderar também é saber reconhecer que boas ideias podem vir de fora. Que ouvir é tão estratégico quanto planejar. E que saber adaptar o que já funciona pode ser a diferença entre estagnar e escalar.

