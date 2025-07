Herdeira do Walmart e mulher mais rica do mundo inaugura faculdade de medicina nos EUA

Alice L. Walton, herdeira da fortuna do Walmart e considerada a mulher mais rica do mundo, abriu em julho a Alice L. Walton School of Medicine, em Bentonville, Arkansas. A primeira turma conta com 48 alunos que vieram de diferentes regiões, atraídos pela proposta inovadora da nova faculdade.

Uma reportagem da Times detalhou que diferentes dos métodos tradicionais, a universidade aposta na prevenção e no cuidado integral do paciente, incluindo saúde mental, condições de vida e hábitos, em vez de focar apenas no tratamento de sintomas. “Quis criar uma faculdade que realmente dê aos médicos a capacidade de focar em como manter os pacientes saudáveis”, disse Walton, que conta com uma fortuna de US$ 105,3 bilhões.

O currículo também inova ao incluir aulas de nutrição, com mais de 50 horas dedicadas ao tema, além de atividades práticas como cultivo de alimentos e culinária. “Médicos de amanhã vão aprender sobre a importância da alimentação e como transmitir isso para os pacientes”, explica Emily Bunch, estudante e moradora de Little Rock.

Campus conecta ciência, bem-estar e arte

O campus é integrado a espaços que estimulam o bem-estar, como jardins para estudo, parque no telhado e o museu Crystal Bridges, fundado pela própria Walton. A relação entre arte, ciência e cura é parte central da proposta pedagógica da universidade, segundo a reportagem.

Walton está custeando a mensalidade das cinco primeiras turmas e espera que os formandos atuem principalmente em áreas carentes do estado, que enfrenta graves desafios de saúde, como altas taxas de mortalidade materna e má nutrição.

A diretora da faculdade, Dra. Sharmila Makhija, reforçou o compromisso com a saúde integral e o serviço comunitário. “Esperamos que estudantes e professores estejam a serviço da comunidade, entendendo quem eles realmente atendem”, contou.

Com uma parceria formal com a Universidade de Stanford, o curso aposta em tecnologias emergentes, como inteligência artificial, para preparar médicos para um sistema de saúde mais eficiente e preventivo.