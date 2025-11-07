Bianca Sincerre: da jovem que transformou esforço em sucesso à vice-reitora da Saint Paul

Bianca Sincerre não planejava ser professora, tampouco vice-reitora. “Eu queria fazer Medicina”, lembra, entre risos.

A mudança de rota aconteceu de última hora, quando, às vésperas do vestibular, ela trocou a área da saúde pela Administração na PUC-SP. O acaso, no entanto, logo se transformaria em propósito.

Durante o curso, a facilidade com números e a curiosidade pelas finanças a destacaram entre os colegas. Começou ajudando nas disciplinas mais temidas — cálculo e contabilidade —, dando aulas de reforço informalmente.

“Nunca pensei em dar aula, mas eu conseguia explicar de um jeito mais leve. As pessoas entendiam”, ela relembra.

Foi o início de uma vocação que, aos poucos, ganharia forma. Ainda na graduação, Bianca mergulhou na iniciação científica. O orientador percebeu o talento e a convidou a seguir para o mestrado. “Eu nem sabia o que era mestrado. Mas pensei: estudar nunca é demais”, conta com animação.

A mais jovem da sala

Bianca entrou no mestrado em Finanças com apenas 21 anos, a mais jovem da turma. Seu desempenho chamou a atenção do professor Rubens Famá, que se tornou uma figura fundamental em sua trajetória. Reconhecendo seu talento, ele a indicou — sem que soubesse — para uma entrevista na Saint Paul Escola de Negócios.

O entrevistador seria Adriano Mussa, atual reitor da instituição e, curiosamente, ex-aluno de Famá. E foi ali que o destino voltaria a surpreendê-la.

“Recebi uma ligação dizendo que eu tinha uma entrevista marcada na Saint Paul. Eu nem sabia do que se tratava”, recorda. O encontro com Mussa mudaria o rumo da sua vida profissional. “Desde o início, ele acreditou no meu potencial e me deu a oportunidade de assumir grandes desafios. Essa confiança foi determinante para o meu desenvolvimento profissional. Sou profundamente grata por isso”, afirma Bianca.

Contratada como professora assistente, ela passou a acompanhar os cursos de pós-graduação à noite. Três meses depois, veio o primeiro convite desafiador para assumir a coordenação acadêmica. Aos 22 anos, já era docente dos MBAs da instituição, ensinando alunos que tinham o dobro da sua idade.

Ascensão acelerada e um doutorado entre dois mundos

O ritmo intenso nunca a assustou. Assim que Bianca concluiu o mestrado, ela ingressou diretamente no doutorado em Finanças, também sendo a aluna mais nova do programa.

Conciliando o ritmo acadêmico intenso com o trabalho na Saint Paul, desenvolveu sua tese nos Estados Unidos, onde passou sete meses na Universidade da Geórgia (Terry College of Business) — referência mundial e entre as dez melhores universidades públicas do país.

"Com total apoio da Saint Paul, conciliei a minha pesquisa e o trabalho à distância, o que ampliou minha visão acadêmica e fortaleceu minha atuação como educadora. Foi uma experiência transformadora" Bianca Sincerre, vice-reitora na Saint Paul Escola de Negócios

Com 29 anos, já tinha o título de doutora. E pouco tempo depois, assumiu a vice-reitoria da Saint Paul, responsável por toda a estrutura acadêmica do portfólio B2C — dos cursos executivos, MBAs e programas de alto impacto a relações com parceiros internacionais.

Bianca Sincerre, vice-reitora na Saint Paul Escola de Negócios

Desde então, a educadora soma mais de uma década de sala de aula e seis anos consecutivos de reconhecimento como uma das professoras mais homenageadas dos cursos de pós-graduação da instituição.

‘A régua está lá em cima’, diz Sincerre

Agora, Bianca Sincerre lidera um dos projetos mais ambiciosos da história da Saint Paul: o lançamento da graduação em Administração da EXAME | Saint Paul, que marca a entrada da escola no ensino superior de base.

“Os alunos podem colocar a régua lá em cima”, afirma. “A nossa expectativa é que essa graduação seja a melhor do Brasil. O projeto foi desenhado com rigor acadêmico e foco total na prática”, ela complementa.

O principal objetivo da graduação é preparar os alunos para o mercado desde o primeiro dia. “Queremos que eles cheguem ao primeiro dia de trabalho prontos — e, para isso, o primeiro dia de trabalho começa no primeiro dia de aula”, explica Bianca.

A proposta rompe com o modelo tradicional das faculdades de administração. Em vez de aulas expositivas e currículos engessados, a EXAME | Saint Paul aposta em uma metodologia centrada no aluno, com foco no desenvolvimento de hard, soft e AI skills, desde o primeiro semestre.

O aluno como protagonista — e a IA como aliada

Bianca acredita que o papel do professor mudou. “O aluno é o protagonista. O professor é um facilitador do aprendizado”, ela diz.

Por isso, a graduação incorpora o uso de inteligência artificial de forma transversal, não como obstáculo, mas como ferramenta pedagógica para potencializar o processo de aprendizagem dos alunos.

"Enquanto algumas instituições proíbem, nós incentivamos o uso de IA. Ela será um grande aliado para o aproveitamento acadêmico" Bianca Sincerre, vice-reitora na Saint Paul Escola de Negócios

Outro diferencial será o uso das reportagens e capas da EXAME como estudos de caso. A iniciativa levará empreendedores retratados na revista para dentro da sala de aula, transformando histórias de sucesso em aprendizado aplicado.

“Vamos ter semanas dedicadas às capas da EXAME, com eventos e debates ao vivo. A ideia é conectar teoria, prática e o mundo real dos negócios”, explica Bianca.

Educação que transforma trajetórias

A história de Bianca Sincerre mostra, na prática, o poder transformador da educação — e o impacto de quem acredita nele.

De quem começou muito jovem, movida por curiosidade, dedicação e propósito, à executiva acadêmica que hoje lidera o futuro da Saint Paul, Bianca carrega a missão de formar uma nova geração de profissionais preparados, confiantes e conscientes do próprio potencial.

“Sou muito grata a todos que acreditaram em mim. A Saint Paul foi um divisor de águas na minha vida. E agora, com essa graduação, queremos ser o divisor de águas para a próxima geração de líderes”, ela finaliza.

