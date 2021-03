Beyond Meat fornecerá carne à base de plantas para o McDonald's

A fabricante de carne vegetal Beyond Meat anunciou hoje um acordo estratégico global de três anos com o McDonald’s. Como parte do acordo, a Beyond Meat será a fornecedora preferencial do McDonald’s para o hambúrguer McPlant, um novo hambúrguer vegetal que vem sendo testado em diferentes países da rede de fast food.

Além disso, a Beyond Meat e o McDonald's irão explorar o co-desenvolvimento de outros itens do menu à base de plantas, como opções para frango, porco e ovo.

De acordo com uma nota da Beyond Meat, este anúncio solidifica ainda mais a relação entre o McDonald’s e Beyond Meat, que começou em 2019 com o teste canadense de um sanduíche feito com Beyond Patty, a carne à base de vegetais.

"Estamos orgulhosos de entrar neste acordo estratégico global com o McDonald's, um marco emocionante para Beyond Meat, e esperamos servir o McDonald's enquanto eles trazem mais opções para os menus globalmente", disse Ethan Brown, fundador e CEO da Beyond Meat.

A Beyond Meat também criará um menu à base de plantas para o Yum! Brands ' KFC , Pizza Hut e Taco Bell, segundo a Business Insider.

Negócios na pandemia

A Beyond Meat aumentou as vendas líquidas em 3,5%, para 101,9 milhões de dólares em 2020, abaixo da previsão de analistas para 104,8 milhões de dolares, de acordo com dados do Refinitiv IBES. O prejuízo da Beyond Meat aumentou para 25,1 milhões de dólares, impactado pela covid-19 uma vez que 3,7 milhões de dólares estão associados aos estoques de produtos que não puderam ser vendidos para alguns serviços alimentícios, como restaurantes.