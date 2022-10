BeFly Prediction Pass irá permitir ao cliente prever preço de passagens aéreas

Entra ano, sai ano, as empresas se debruçam sobre o orçamento do ano seguinte. No segmento de viagens corporativas o investimento em passagens aéreas é um dos mais relevantes, mas como calcular esse valor se é praticamente impossível saber quanto custará cada trecho voado? A oscilação de valores faz com que a conta fique ainda mais difícil para as agências de viagem, já que boa parte de seu custo de pacotes é atrelada ao transporte aéreo.

Para ter uma ideia, no acumulado dos últimos 12 meses, os preços das passagens aéreas tiveram alta de 74,94% (muito acima da inflação no período, que é de 8,73%).

O alento vem de serviços como o que será oferecido em breve pela BeFly, ecossistema que forma o maior grupo de turismo com capital fechado da América Latina, com mais de 30 empresas no portfólio, firmou parceria com a Sauter, especialista em transformação digital e umas das três maiores parceiras de cloud do Google no Brasil, para entregar uma nova ferramenta ao mercado.



O que a BeFly oferece?

A solução se chama BeFly Prediction Pass, um motor de predição de tarifas aéreas que reúne em um “condomínio” de dados informações de todas as empresas do grupo e variáveis do setor de aviação, além de outras variáveis, tais como taxas de ocupação, trechos, câmbio, clima, preço do querosene do avião e períodos em que as passagens são mais vantajosas.

Ao todo, são analisadas, aproximadamente, 150 variáveis direta ou indiretamente ligadas ao setor de turismo. Ou seja, algo inédito no mercado nacional. “Atualmente, a concorrência só utiliza dados internos de seus bancos de dados”, afirma Daniel Rodrigues, CPO da BeFly.

Como prever o pre ç o de passagens a é reas?

Para conseguir esse feito, a novidade faz uso de inteligência artificial (IA), machine learning e algoritmos da Sauter (que utiliza a plataforma do Google Cloud para suportar a capacidade de processamento necessária) a fim de prever tendências e o comportamento dos preços das passagens aéreas.

“Com o motor de previsão, o cliente poderá calcular o custo de forma mais inteligente, sem precisar exagerar no preço e horas orçados ou ter prejuízo por prever um valor menor do que o real”, explica Luciano Guimarães, VP de Negócios da BeFly. “Já as agências terão mais transparência ao oferecer um orçamento ao passageiro e mostrar o custo de sua indecisão.”



Como economizar na compra da passagem a é rea?

Entender melhor como é feita a compra, a dinâmica do mercado e o comportamento das companhias aéreas faz, segundo estimativas da Sauter, com que a economia na compra de passagens aéreas chegue a uma melhor condição para o usuário final.

O CEO da startup, Emerson Lima, conta que serão duas as entregas. A primeira é uma range de diferentes datas com preços mais em conta. A segunda é uma tendência dos preços da passagem no período buscado na plataforma de reserva da BeFly.

“O valor que a BeFly agrega ao cliente corporativo e às agências é a inteligência para traçar uma estratégia para identificar o melhor momento de compra”, diz CEO da Sauter.

Lan ç amento previsto para este ano

Até chegar ao MVP (Minimum Viable Product ou “Produto Viável Mínimo”, em português) foram necessários três meses. A partir de agora, serão feitas integrações, expansão do modelo para uma massa maior de dados e ampliação da versão teste para todo o país.



A previsão é que o lançamento oficial da ferramenta aconteça ainda neste ano. Depois, o objetivo é levá-la a outros países e, logo após, repetir o processo com o segmento de hospedagem. Ao todo, estão previstos investimentos de R$ 10 milhões neste projeto que é parte do processo de transformação digital da empresa.

“Já nos primeiros modelos tivemos uma assertividade muito mais alta do que a média de um projeto desse porte, pois temos uma quantidade e uma diversidade de dados que preenchem as principais premissas para um bom modelo estatístico de IA”, justifica Reifer Souza Junior, diretor-executivo de Produtos BeFly. “Nossa meta é ousada: entre 65% e 80% de assertividade. Hoje, ela é inexistente no mercado. Quem acerta, é por sorte.”

Uma empresa data-driven

O motor é só o começo da jornada para transformar a BeFly em uma empresa de dados. Hoje, a empresa é uma das que mais emitem passagens aéreas corporativas e de viagens em geral gerando um banco de dados robusto e diversificado na indústria em que opera, permitindo a ampliação da atuação para outros mercados.

Além de atuar no segmento de entretenimento e no de luxo, a BeFly tem aproximadamente 9 mil clientes corporativos, sendo destes 400 das maiores empresas globais do segmento corporativo, e cerca de 4 mil agências de turismo ativas no Brasil. “Atualmente, somos o principal fornecedor de 60% das agências multimarcas no país”, aponta Luciano Guimarães.

O grupo também atende clientes das classes C e D, por meio da Vai Voando, uma rede com mais de 300 microfranquias que atua em comércios populares e comunidades do Brasil, com foco nas regiões Sudeste e Norte.

“O BeFLy Prediction Pass é apenas uma iniciativa, entre tantas outras do grupo, voltadas para a inovação contínua”, diz Luiz Café, CDO da BeFly. “Hoje, crescemos por meio de aquisições de empresas que trazem volume e têm ‘fit’ com a BeFly, de nichos que ainda não atuamos ou de fomento à inovação, com a aceleração ou criação de negócios”, segundo Daniel Rodrigues

Se antes da pandemia o grupo vendia R$ 500 milhões em média por mês, agora ele comemora a marca de R$ 850 milhões em vendas, e a previsão é que atinja R$ 8 bilhões em 2022. Um verdadeiro voo em céu de brigadeiro nas finanças do grupo, que vem conseguindo decolar após a pandemia.