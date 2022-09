Leite, cebola, passagem aérea e transporte por app: veja os preços que mais subiram em agosto

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registrou deflação em agosto pelo segundo mês consecutivo, informou nesta sexta-feira o IBGE. O resultado foi graças a quedas consecutivos nos preços de combustíveis e energia elétrica.

Ou seja, o alívio não foi generalizado. E alguns produtos continuam com forte alta no acumulado em 12 meses. No conjunto, os alimentos no domicílio subiram 15,63% desde setembro do ano passado. No caso do leite, a alta chega a 60,81%. A cebola subiu 91,21%.

Mas não foram só os alimentos. Passagens aéreas e transporte por aplicativos também ficaram bem mais caros no último ano.

Os preços que mais subiram nos últimos 12 meses

Cebola: 91,21%

91,21% Mamão: 82,83%

82,83% Melão: 79,34%

79,34% Passagem aérea: 74,94%

74,94% Melancia: 61,88%

61,88% Leite longa vida: 60,81%

60,81% Óleo diesel: 53,16%

53,16% Manga: 47,05%

47,05% Café moído: 46,34%

46,34% Transporte por aplicativo: 43,80%

