Bebês reborn: brasileiro cria maternidade para 'recém-nascidos' nos EUA

No último mês, os bebês reborn – bonecos hiper-realistas que imitam recém-nascidos – são o assunto das redes sociais. São mais de 1 milhão de publicações referentes ao tema no TikTok. Mas, se os bonecos são febre, as mães que os adotam estão ganhando ainda mais destaque. Elas podem gastar de R$ 200 até R$ 10 mil para "dar à luz" ao novo filho ou filha.

Embora o mercado ainda careça de dados consolidados, os números que começam a aparecer revelam um cenário de crescimento expressivo. A artista Alana Nascimento, uma das principais produtoras de reborns no Brasil, contou ao Fantástico que fatura até R$ 300 mil mensais com as vendas das bonecas. Muitas das "cegonhas" (como são chamadas as artesãs) estão ganhando destaque nas redes após o documentário feito pelo jornalista Chico Barney, "Bebês Reborn Não Choram".

Esse movimento não é novidade para Richard Harary, empresário brasileiro que, desde 2018, introduziu os bebês reborn em sua loja MacroBaby, localizada na Flórida, nos Estados Unidos. Percebendo o crescente interesse por essas bonecas, Harary apostou no nicho com a criação da Maternidade de Bonecas, um centro de experiências imersivas que logo se tornou um dos principais atrativos da loja.

Como tudo começou?

Natural de São Paulo, Richard Harary se mudou para a Flórida aos 18 anos com o sonho de cursar Psicologia. Porém, seu caminho logo se desviou para o empreendedorismo. Ele comprou uma pequena empresa de bagagens por US$ 7 mil e, com o tempo, se tornou um forte vendedor pelo eBay nos Estados Unidos.

No entanto, foi a chegada de sua filha, Gabriela, que despertou uma nova oportunidade. "Eu ia até as lojas [de maternidade] e observava coisas que faltavam nelas todas", diz o brasileiro. Embora o mercado americano fosse bem servido, os itens eram, em sua maioria, "conservadores". Na Europa, por outro lado, ele já via produtos com mais personalidade.

Harary passou a importar os produtos europeus para os Estados Unidos e assim nasceu a MacroBaby, com foco inicial em itens para bebês e famílias. "Escrevi o plano de negócios com a Gabi no meu colo", lembra.

Em 2018, o brasileiro introduziu os bebês reborn no portfólio da loja, ao perceber o crescente interesse por esses bonecos no mercado. Junto a isso, criou a Maternidade Reborn, um espaço exclusivo onde as crianças (e adultos) podem os buscar direto da maternidade — com enfermeira, Certidão de Nascimento e até passaporte.

De lá para cá, famosos como Xuxa, Sabrina Sato, Celso Portiolli e Silvio Santos passaram pela MacroBaby. A marca vende enxovais completos, que incluem itens como berços e cadeirinhas para carro, e ficam entre US$ 1.500 e US$ 3.000 (aproximadamente entre R$ 8.400 e R$ 16.800).

Maternidade Reborn tem enfermeira mostrando bebês hiper-realistas

Além da Maternidade Reborn, a MacroBaby conta com itens para bebês reais e de plástico

Visão de fora da Maternidade Reborn mostra bebês hiper-realistas em berços

A MacroBaby começou como uma loja de maternidade sem bebês reborn

Na MacroBaby, os bebês reborn são sucesso de vendas

Richard Harary é o empresário brasileiro por trás da loja americana MacroBaby

O sucesso dos bebês reborn

As vendas dispararam com a Maternidade de Bonecas, ou Maternidade Reborn, especialmente durante as datas comemorativas como o Natal. O segmento de bebês reborn e a experiência da maternidade passaram a representar uma parte importante do faturamento da MacroBaby, mas a empresa não revela valores exatos.

Como é a maternidade?

"Guiados por uma carinhosa enfermeira, você e sua família serão convidados a escolher aquele bebê que vai conquistar seu coração. Cada escolha é única — e tão especial quanto dar o primeiro nome ao seu novo amor", escreve a empresa.

Assim como em uma maternidade de verdade, o bebê passa por uma avaliação de saúde, no qual o bebê é medido e pesado. Tem até teste do 'pézinho' e um momento para escutar os batimentos cardíacos. No final, os pais (ou mãe solo) reborn assinam os papéis de adoção e recebem o passaporte e Certidão de Nascimento do bebê.

Quanto custa?

O preço dos bebês reborn varia, com modelos mais simples a partir de US$ 200, enquanto os mais detalhados podem superar os US$ 1.000. Considerando a cotação atual do dólar, a aquisição de um recém-nascido pode custar por volta de R$ 5.600 reais na MacroBaby. A experiência de maternidade é gratuita.

A empresa de Harary agora oferece franquias da maternidade, com unidades nos Estados Unidos e no Brasil. A ideia é que interessados podem focar somente no segmento reborn, e não na loja completa da MacroBaby. "Estamos iniciando a seleção de parceiros para operar franquias exclusivas", diz.

Embora o interesse por reborns tenha aumentado entre adultos, muitas vezes por motivos terapêuticos, o foco da MacroBaby permanece no público infantil, que continua sendo o coração da empresa. "A grande maioria do público ainda são crianças", explica o executivo. "Mas, claro, acolhemos todos os perfis com carinho".