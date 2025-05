Maior que McDonald's e Starbucks, fast food chinês de US$ 10 bilhões chega ao Brasil

A Mixue Ice Cream & Tea, que começou com um pequeno carrinho de raspadinhas na China, agora se prepara para conquistar o Brasil com um plano de expansão agressivo. Avaliada em US$ 10 bilhões, a gigante de fast food chinesa recentemente anunciou um investimento de R$ 3,2 bilhões no mercado brasileiro, com a previsão de criar até 25 mil empregos até 2030.

Da chinesa Meituan, a Keeta também chega ao Brasil em breve. O serviço de entrega de comida chega para competir com iFood, Rappi e a futura 99Food. O anúncio ocorre menos de um mês após a chinesa Didi, controladora da 99, informar que investirá R$ 1 bilhão para retomar o serviço de entrega de refeições encerrado em 2023 — agora com taxa zero para restaurantes. A colombiana Rappi, que seguia com presença tímida, também prometeu zerar as taxas cobradas de restaurantes e investir R$ 1,4 bilhão no Brasil nos próximos três anos, conforme reportou a EXAME.

Ícone da Mixue: fundadores começaram vendendo sorvete e chá por 1 yuan (VCG/VCG/Getty Images)

Das raspadinhas ao império global

A trajetória da Mixue começou em 1997, com Zhang Hongchao, um estudante universitário de 21 anos que usou um empréstimo de 3.000 yuans da avó para abrir uma barraca de doces em Zhengzhou, província de Henan, China.

Apesar de dificuldades iniciais, como a falta de experiência e as estações de inverno que inviabilizavam a venda de produtos gelados, foi com a introdução de um sorvete de 1 yuan em 2006 que a Mixue finalmente encontrou seu grande sucesso. O produto foi um divisor de águas, tornando-se um sucesso imediato.

A partir daí, a Mixue não só expandiu sua linha de produtos, incluindo chá, limonada, milkshakes e bubble tea, mas também iniciou um modelo de franquias que lhe permitiu crescer rapidamente. Hoje, a rede possui mais de 45.000 lojas em 12 países, incluindo China, Tailândia e Singapura.

O segredo do sucesso

A Mixue tem mais de 45 mil unidades no mundo, superando gigantes como McDonald's e Starbucks, que operam menos de 43 mil lojas globalmente. A expansão explosiva se deve, em parte, à estratégia de franchising, que permite à marca crescer sem precisar arcar com os custos de abertura e operação de cada unidade.

A maioria das lojas são operadas por franqueados, que compram os insumos e equipamentos diretamente da empresa. Com preços extremamente baixos e um cardápio enxuto, a Mixue se torna irresistível para um público jovem e sedento por produtos acessíveis e saborosos.

O segredo do crescimento da Mixue está em sua gestão de cadeia de suprimentos. Desde 2007, a empresa investiu pesadamente em fábricas próprias para a produção de matérias-primas e logística eficiente. Isso permite que a Mixue ofereça produtos de qualidade a preços baixos, controlando todas as etapas do processo, desde a fabricação até a distribuição. Até 2023, a empresa já operava com 26 armazéns na China, com cobertura logística de mais de 90% das suas unidades domésticas.

Um IPO de sucesso

Apesar de sua proposta de preços baixos, a Mixue obteve lucros impressionantes. Em 2022, a empresa registrou um lucro líquido superior a US$ 300 milhões. E em março de 2025, a Mixue estreou na Bolsa de Valores de Hong Kong com um IPO de sucesso, levantando US$ 444 milhões. A empresa, avaliada em mais de US$ 10 bilhões, se posiciona como a maior rede de fast food do mundo em termos de número de unidades, e continua a expandir sua presença global.