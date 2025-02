Renovação do visto para os Estados Unidos ficou mais difícil; entenda mudança

O prazo para renovação de vistos para os Estados Unidos sem a necessidade de uma entrevista foi reduzido de 48 para 12 meses, em uma volta aos critérios que eram válidos antes da pandemia.

Na prática, isso significa que quem estiver com o visto vencido por mais de 12 meses precisará passar pelo mesmo processo de renovação de quem nunca teve um visto, incluindo a entrevista com um oficial consular. A medida já está em vigor.

Após a pandemia, o governo americano havia mudado as regras para entrevistas de visto. Assim, solicitantes que iriam renovar o visto de mesma categoria, e cujo visto estivesse vencido a até 48 meses, ficariam isentos de entrevista, desde que atendessem a alguns critérios, como estar em seu país de nacionalidade, nunca ter tido um visto negado e não ter alguma potencial razão para inelegibilidade.

A medida havia sido renovada em janeiro de 2024 e era revista anualmente. Assim, o governo Trump optou por não renovar a medida e retornar ao procedimento anterior.

Em 2018, durante a primeira gestão de Donald Trump, o número de vistos negados a brasileiros atingiu um recorde de 18%. Em seu segundo governo, o republicano tem adotado uma postura ainda mais rigorosa na pauta da imigração.

“Obviamente, é passada uma mensagem ao mundo: se você quer vir para os EUA, faça o processo de forma correta e por meios legais, e aí você será bem-vindo. Eles também sabem que muita gente usa o visto de turismo como porta de entrada para depois ficar no país, então vem como uma política de atenção," afirma o especialista em imigração e fundador da Morar-EUA, Roberto Spighel.

Para ele, os EUA vêm a mudança como importante para atualizações sobre informações do aplicante do visto. “De 12 para 48 meses, a pessoa pode mudar muitas coisas na vida dela, eles consideram que 48 meses é muito tempo para uma renovação automática," afirma Spighel, que também não descarta a mudança estar relacionada ainda a questões diplomáticas e retaliações entre países.

O diretor-executivo do Instituto Global Attitude e especialista em Relações Internacionais, Rodrigo Reis, alerta que para brasileiros tirarem o visto americano, a documentação continua a mesma, mas que os critérios devem se tornar mais rigorosos.

“Durante o processo de emissão ou renovação de visto é que os brasileiros demonstrem que possuem bases sólidas no Brasil, em termos de laços familiares e economicamente, porque isso ajuda no entendimento das autoridades de que aquela pessoa vai retornar ao seu país de origem”, diz.

Como tirar o visto americano?

Para obter um visto para os Estados Unidos, primeiro, o interessado deve preencher o formulário DS-160 online, no site da embaixada dos EUA no Brasil e pagar a taxa de processamento no valor de US$ 185 (aproximadamente R$ 1.085).

Em seguida, é necessário agendar um horário no Centro de Atendimento ao Solicitante de Visto (CASV) para fornecer as informações biométricas. Após essa fase, o agendamento da entrevista poderá ser feito.

Durante a entrevista, o solicitante deverá apresentar alguns documentos, que variam conforme o tipo de visto. Para os turistas que solicitam o visto B1/B2, que é o mais comum, é necessário apresentar passaporte válido por ao menos mais seis meses, foto 5x5, o DS-160 preenchido e o comprovante de pagamento da taxa de processamento.

Para outros tipos de visto, como os de estudo ou trabalho, é necessário apresentar documentos adicionais, que estão disponíveis no site do Departamento de Estado americano.

Além disso, na hora de entrar nos Estados Unidos, os agentes de imigração podem solicitar informações adicionais, como a passagem de volta, comprovantes de hospedagem e até mesmo o conteúdo do celular do viajante.

Já os brasileiros com passaportes europeus, que atualmente precisam de apenas uma autorização de viagem eletrônica (ETA) para os EUA, provavelmente não enfrentarão alterações significativas nas regras de entrada nos próximos anos.

Endereços das embaixadas americanas no Brasil:

Brasília: Venâncio 2000 SCS, Qd 8 Bl B60 sala 340 – Setor Comercial Sul, Brasília – DF

Rio de Janeiro: Lagoa Corporate – R. Humaitá, 275 – Loja A Humaitá, Rio de Janeiro – RJ

São Paulo: Av. José Maria Whitaker, 370 – Vila Mariana, São Paulo – SP

Recife: Comercial Bandeira – Av. Herculano Bandeira, 949 – Pina, Recife – PE

Belo Horizonte: Ed. Celta – R. Maranhão, 310 – Loja 1 – Santa Efigênia, Belo Horizonte – MG

Porto Alegre: Av. Assis Brasil, 1712 – Passo D’Areia, Porto Alegre – RS