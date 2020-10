Backer relança cerveja meses após intoxicação de clientes

A cervejaria mineira Backer, realizou no último sábado, 17, um evento de relançamento da cerveja Capitão Senra, em Belo Horizonte. A bebida, junto com a Belorizontina, foi uma das contaminadas com dietilenoglicol, que no início do ano causou a morte de 10 pessoas e a intoxicação grave de dezenas.

O evento aconteceu no Templo Cervejeiro da Backer apenas para convidados e gratuitamente, segundo O Tempo. O ocorrido chocou e revoltou os familiares dos falecidos e dos intoxicados. Luciano Guilherme de Barros, de 57 anos, que perdeu parte da audição, da visão, e teve os músculos do rosto paralisados afirmou para a imprensa da cidade que não recebeu qualquer ajuda financeira para o tratamento, e se mostrou indignado com a atitude dos sócios da empresa.

No total 11 pessoas foram indiciadas após investigação da polícia, sendo sete por homicídio culposo. Ainda assim, o comportamento da empresa aponta para a retomada das atividades e relançamento da mesma cerveja com um novo rótulo. Com a paralisação do espaço da Backer, a cerveja teria sido produzida pela Germânia no interior de São Paulo.

Na última publicação no Instagram, há nove semanas, a cervejaria afirma que “Queremos e temos muita fé de que tudo retornará a uma nova normalidade, com cicatrizes, mas um recomeço”. Sobre o evento ocorrida no último sábado não há publicações nas redes.

Para a Exame, a empresa enviou a seguinte nota:

“A reabertura do Templo Cervejeiro advém do respeito da Backer a todos os requisitos e condições legais de funcionamento. A empresa é a principal interessada no esclarecimento de toda e qualquer irregularidade relacionada com suas atividades e, nesse sentido, tem colaborado com o trabalho de autoridades e dos órgãos de fiscalização e controle, ao mesmo tempo que reafirmou a certificação da excelência de seus processos produtivos.

Diante dos fatos que tanto repercutiram na mídia, ainda que pendentes de apuração, fechar as portas definitivamente teria sido o caminho mais fácil. Mas não para nós. Temos muito orgulho da história que escrevemos nos últimos 20 anos e ela continuará a ser escrita, sem jamais nos omitirmos sobre os fatos em apuração. Estamos acatando rigorosamente todas as orientações emanadas pelas autoridades competentes, sejam elas administrativas ou da magistratura mineira.

Enquanto não definidas as responsabilidades, adotamos providências, como por exemplo, de disponibilizar assistência médica em prol das vítimas e seus familiares, através de conceituada sociedade da área da saúde. Todos tiveram a opção de aceitá-la ou não.

Recursos depositados à disposição da Justiça já estão sendo liberados há alguns meses para as vítimas, através dos seus advogados, pelo MM. Juiz responsável pelo processo, desde que preenchidos determinados requisitos estabelecidos pela própria justiça. Para que tal situação possa prosseguir, nós precisamos retornar com os nossos serviços e produtos. Não há outra opção.

Contratamos também a Satisfactio Câmara de Conciliação e Mediação, que vem desenvolvendo o seu trabalho junto às vítimas, seus familiares e advogados com absoluta imparcialidade. Temos grande esperança em solucionar o quanto antes todos os conflitos pendentes, sem a necessidade de pronunciamentos da Justiça. Permanecemos absolutamente transparentes em todas as nossas ações.

A reabertura do Templo Cervejeiro, bar e restaurante que possui todas as licenças para funcionar, gera empregos, impostos e receitas, trouxe nova repercussão de matérias pela imprensa, nas quais foi afirmado que teria ocorrido uma “festa” de reinauguração e relançamento de produtos. Jamais ocorreu a mencionada festa. A notícia é absolutamente inverídica. Reabrimos sim, e o público que sempre nos prestigiou compareceu em bom número, graças a Deus. O ambiente de descontração de um bar e restaurante não pode ser confundido jamais como uma festa. Não deixamos de sentir muita dor pelo o que ocorreu, mas entendemos que a única forma de poder ajudar é continuarmos com as nossas atividades, e assim faremos. Agradecemos a cada uma das manifestações de apoio que recebemos. Como são importantes para nós. Prosseguiremos.”