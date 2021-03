B2W quer acirrar concorrência do delivery expandindo atuação no setor

A B2W quer ampliar sua atuação no segmento de entrega de alimentos em 2021, após fazer parcerias no ano passado, o que inclui além de entrega de itens de supermercado, refeições de restaurantes, afirmaram executivos da empresa nesta sexta-feira.

"Fizemos as parcerias para entendermos esse mercado, mas pretendemos expandir daqui para frente", afirmou o diretor de relações com investidores da B2W, Raoni Lapagesse, em teleconferência com analistas.

"Tem uma série de oportunidades para categorias de alta frequência (de compras)", acrescentou sem dar detalhes.

A B2W divulgou na noite da véspera que o grupo controlador de sites como Americanas.com e Submarino conseguiu gerar caixa pelo segundo ano seguido em 2020, alcançando 306 milhões de reais, impulsionada em parte pelo forte crescimento do comércio eletrônico após a chegada da pandemia ao país.

O segmento de supermercados é o mais recente a ser abraçado pelo comércio eletrônico nacional, com grupos tradicionais do setor, como GPA e Carrefour acelerando no ano passado em vários anos suas estratégias para o segmento.

Segundo Lapagesse, entre os parceiros do marketplace da B2W estão o próprio Carrefour, além das redes BIG e Makro.

O executivo afirmou que a empresa notou uma desaceleração do mercado nacional neste ano, mas afirmou que a B2W "está na contramão e está ganhando participação", mas não deu detalhes.

Questionado sobre a política de frete grátis da companhia, Lapagesse comentou que não é um evento promocional, mas uma política da empresa, que cobra co-participação dos vendedores.

Segundo o executivo, a oferta de entrega gratuita está sendo feita "de forma estruturada e é sustentável. São novas políticas que não têm prazo de vigência, atreladas a melhoria de serviço e entrega mais rápida".

Além disso, o executivo comentou que a B2W "está muito satisfeita" com os resultados da oferta de cashback aos usuários do app de pagamentos Ame, que tem se mostrado uma ferramenta mais eficiente para fomentar a lealdade dos clientes.