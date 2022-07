"Atlas dos pequenos negócios": Sebrae prepara raio-x das PMEs no país

Em comemoração aos seus 50 anos de existência, o Sebrae decidiu lançar um estudo inédito sobre o cenário do empreendedorismo brasileiro. A pesquisa busca traçar o perfil dos donos de pequenos negócios no país, de suas principais características pessoais e motivações a renda média gerada pelos negócios.

O "Atlas dos Pequenos Negócios" será divulgado nesta terça-feira, em evento presencial organizado pelo Sebrae na sede da instituição, em Brasília, e também por transmissão online.

Assine a newsletter gratuita da EXAME para quem sonha em empreender!

Entre os dados apresentados no panorama estará a renda média de empreendedores do país e a dependência de pequenos empresários das rendas mensais obtidas com o negócio. Segundo o Sebrae, cerca de 11 milhões de empreendedores dependem exclusivamente dos recursos da empresa para sobreviver.

Do lado da geração de renda, a instituição antecipa que as PMEs movimentam cerca de R$ 416 bilhões anualmente.

A importância das PMEs

As PMEs compõem grande parte da força de trabalho e econômica do Brasil. Segundo o Ministério da Economia, juntas, as micro e pequenas empresas representam 99% dos negócios brasileiros, além de deter 30% do produto interno bruto (PIB) do país.

Elas também são responsáveis pela maior parte dos empregos formais abertos no país, especialmente em 2022. Nos primeiros quatro meses do ano, sete em cada dez vagas foram criadas por PMEs, algo como 76% do total, de acordo com um levantamento do Sebrae, com base em dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia.

LEIA TAMBÉM: Dia da Micro, Pequena e Média Empresa: 3 curiosidades sobre as pequenas companhias do Brasil