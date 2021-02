Atividade da indústria pode ter queda após sete meses de alta

O IBGE divulga nesta terça-feira os dados de dezembro da Pesquisa Industrial Mensal, que mede a atividade do setor. A expectativa do mercado é de queda de 0,10% no mês de dezembro, em comparação com o mês de novembro, quando a indústria cresceu 1,2%, em comparação com o mês de outubro. Na comparação ano contra ano, a expectativa é de crescimento de 5%, ante 2,8% do resultado anterior, de acordo com a estimativa da Bloomberg.

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

Castigada pela crise econômica causada pelo coronavírus, a indústria brasileira vem ganhando dinamismo, mas a recuperação plena da atividade para além dos níveis pré-pandemia ainda é dúvida diante das incertezas no cenário econômico. Prova disso é a expectativa do mercado, que prevê queda na produção após sete meses de alta.

Em novembro o setor acumulou crescimento de 40,7%, eliminando a perda de 27,1% registrada entre março e abril, que havia levado a produção ao nível mais baixo da série histórica. Ainda assim, a indústria está 13,9% abaixo do seu nível recorde, de maio de 2011.

Mesmo com o crescimento nos últimos meses, todas as grandes categorias do setor tiveram baixa no acumulado de 2020, sendo que as mais expressivas foram no segmento de bens de capital para equipamentos de transporte (-26,2%) e bens de consumo duráveis (-22,0%), pressionada pela redução na fabricação de automóveis.

Com o aumento dos casos de covid-19 no país, o ritmo da retomada nos próximos meses fica ainda mais incerto. Não à toa, o Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI), divulgado pela CNI, caiu em 26 dos 30 setores da indústria pesquisados em janeiro deste ano, na comparação com dezembro.