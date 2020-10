As mudanças na Coca-Cola que assustam a Argentina e animam o Brasil

A Coca-Cola está reorganizando sua estrutura na América Latina, e pode transferir sua sede regional da Argentina para o Brasil. Segundo o jornal argentino Clarín, o escritório, que hoje fica em Buenos Aires, seria transferido para o Rio de Janeiro. A Coca-Cola não confirma.

Em nota enviada à EXAME, a fabricante de bebidas diz que a reorganização inclui a criação de uma unidade operacional e três novas zonas geográficas que trabalharão em colaboração com as equipes de liderança global. “Até o momento, os detalhes das estruturas de liderança regional não foram anunciados”, diz a companhia.

A partir de 1º de janeiro de 2021, a região será dividida em três zonas. A região sul, que inclui Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Uruguai e Paraguai será presidida pelo brasileiro Luis Felipe Avellar. Henrique Braun, CEO da Coca-Cola Brasil, assumiu no início de setembro como presidente na América Latina.

Com as notícias sobre a sede da companhia na região, a fabricante de bebidas foi ao Twitter para negar mudanças em suas operações na Argentina. “A companhia e seus engarrafadores reafirmam seu compromisso com o país, e anunciaram um investimento de 770 milhões de dólares para a reativação econômica”, publicou a companhia.

A mudança na região faz parte de uma reorganização global de sua estrutura para “acelerar sua estratégia de crescimento e se converter em uma empresa de bebidas que opere em uma rede interconectada, combinando a capacidade de sua escala global com as necessidades dos mercados”, disse a empresa.

A notícia sobre a fabricante de bebidas vem após uma série de empresas decidirem deixar a Argentina, dentre elas a companhia aérea Latam e a rede de lojas chilena Falabella. A Argentina enfrenta forte crise econômica, que foi agravada com a pandemia do novo coronavírus.