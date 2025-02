Empresas trocam compra por aluguel de notebooks – e a Arklok fatura R$ 206 milhões

No mundo corporativo, um setor pouco olhado foi um dos que mais cresceu nos últimos anos: o de locação de itens essenciais para o dia a dia do funcionário. Somente o aluguel de computadores tem um mercado estimado em US$ 10 bilhões, de acordo com dados de 2022.

Impulsionado pela pandemia e a ascensão do home office, a necessidade de renovar equipamentos sem altos investimentos fez com que empresas buscassem soluções mais flexíveis — e foi aí que a Arklok se consolidou.

Fundada em 2008 em Itapevi, São Paulo, a empresa oferece locação de notebooks, desktops, celulares e outros equipamentos de TI, além de suporte e manutenção. Com um modelo de negócios escalável e foco em grandes empresas, a Arklok mais que dobrou de tamanho nos últimos anos.

Em 2023, sua receita líquida chegou a R$ 206 milhões, um crescimento de 54,07% em relação ao ano anterior, garantindo o 13º lugar no ranking EXAME Negócios em Expansão 2024 na categoria de 150 a 300 milhões de reais.

Agora, a empresa se prepara para um novo salto: ampliar sua atuação em pequenas e médias empresas (PMEs) e consolidar sua presença nacional. “Saímos de uma empresa de locação de notebooks para nos tornarmos um dos maiores players de tecnologia como serviço do país”, afirma Renan Torres, diretor financeiro da Arklok.

Os primeiros desafios

A Arklok nasceu do desejo de Andrea Rivetti, fundadora e presidente da empresa, de empreender em um setor ligado à tecnologia. Advogada de formação, Andrea percebeu que não queria seguir na área do Direito e decidiu explorar um modelo de negócios baseado na locação de equipamentos. A ideia principal era encontrar um negócio com receita recorrente.

Inspirada por uma empresa mineira que já atuava nesse segmento, ela criou a Arklok com um modelo próprio, sem investimento externo. Os primeiros anos foram marcados por crescimento gradual, até que, há cerca de quatro anos, a empresa começou a se estruturar para uma expansão mais acelerada.

Atualmente, a empresa conta com mais de mil clientes e 300 mil equipamentos próprios espalhados pelo Brasil. “Nos últimos anos, crescemos cerca de 50% ao ano, o que nos permitiu entrar em um novo patamar no mercado”, afirma Rivetti.

Em 2023, a Arklok recebeu um aporte do fundo de private equity Vinci Partners. O valor não foi divulgado, mas sabe-se que o fundo também comprou participação na empresa na época.

O diferencial

O setor de aluguel de equipamentos tem concorrência forte, como a Selbetti e a Simpress, do Grupo HP. Mas para Rivetti, a empresa se diferencia da competição ao oferecer algo customizado para cada cliente.

A Arklok estruturou um modelo no qual fornece não apenas os equipamentos, mas toda a gestão de TI, desde logística e manutenção até softwares de monitoramento. Ela conta com uma plataforma de inventário, que permite monitorar o uso dos equipamentos, prever falhas e otimizar custos para os clientes.

“Nosso sistema acompanha desde o consumo de memória até o desgaste da bateria. Assim, conseguimos agir antes que um problema aconteça e garantir disponibilidade total dos equipamentos”, diz Torres.

Além disso, a Arklok se tornou parceira estratégica de grandes fabricantes. Hoje, a empresa é a maior compradora de equipamentos Lenovo no Brasil, além de um dos principais parceiros da Dell, Samsung e Apple. “Somos a única empresa no país parceira da Apple para hardware e serviços”, destaca a executiva.

Novos mercados

Com operações em quase todas as capitais do País, a Arklok adotou uma estratégia de regionalização para atender clientes com mais agilidade. “O Brasil tem múltiplas realidades, e entendemos que precisávamos estar mais próximos para oferecer um serviço mais eficiente”, explica Torres.

A empresa agora se prepara para um novo ciclo de expansão que envolve ampliar a presença em PMEs. Para isso, fechou parcerias com gigantes das telecomunicações, como Vivo, Claro, TIM e Algar, que passaram a oferecer os serviços da Arklok para seus clientes corporativos.

O que é o ranking EXAME Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME). O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses. Em 2024, a pesquisa avaliou as empresas brasileiras que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2023. A análise considerou os negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais.

