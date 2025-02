O gênio silencioso da Apple que transformou uma empresa quase falida em um império de US$ 3 trilhões

Quando se pensa na gigante Apple, referência mundial em inovação tecnológica, é a figura criativa de Steve Jobs que surge imediatamente. Com sua camiseta preta e discursos impecáveis, o gênio por trás do Macintosh e iPhone divide o brilhantismo da Apple com outro gênio: Tim Cook.

Enquanto Jobs redefiniu a experiência dos consumidores e criou dispositivos inovadores, Cook apareceu como uma figura importante para transformar a Apple em uma empresa realmente competitiva e sustentável no longo prazo.

Com vasta experiência em operações e finanças, ele implementou estratégias que levaram a companhia a um crescimento sem precedentes.

Como Tim Cook tirou a Apple da beira da falência

Em 1998, em meio a uma crise financeira e uma linha de produtos confusa, a Apple trouxe Tim Cook para o time a convite de Steve Jobs.

Cook fez da negociação com fornecedores uma vantagem competitiva, utilizando-a para fortalecer a diferenciação dos produtos da Apple e otimizar os custos de produção.

Isso foi notado por Steve Jobs, que o colocou como seu sucessor.

Crescimento exponencial sob o comando de Tim Cook

Em 2011, menos de dois meses antes do falecimento de Steve Jobs, Tim Cook assumiu a cadeira de CEO. Sua escolha surpreendeu muitos, já que se esperava que um líder de design e produto seguisse os passos de Jobs.

Sob um julgamento de incerteza sobre o futuro da companhia, questionava-se se ele era a melhor escolha. De fato, talvez ele não tenha sido tão revolucionário como foi Jobs, mas foi capaz de expandir o negócio e provou ser a decisão certa para garantir a continuidade e o crescimento da Apple.

Se Jobs era o visionário, Cook foi o estrategista que levou a Apple a um novo patamar. Durante sua gestão a Apple lançou mais de vinte versões de iPhone, novas gerações de iPad, Mac e Macbook e a introdução de novos produtos como Apple Watch e Airpods.

Ele pode não ter lançado um produto tão inovador e bem-sucedido quanto Steve Jobs fez com o iPhone, mas encontrou maneiras de manter a Apple crescendo. Nas mãos de Cook, a Apple cresceu mais de 600% em dez anos e chegou ao valor histórico de U$ 3 trilhões de valuation, sendo a empresa mais valiosa do mundo.

Uma das maiores mudanças sob a gestão de Cook foi a diversificação dos negócios da Apple. Ele expandiu o foco da empresa para além dos dispositivos premium, criando um ecossistema de serviços como Apple Music, Apple TV+ e Apple Fitness+.

Essa estratégia foi essencial para compensar a volatilidade das vendas de hardware, garantir margens de lucro mais altas e fidelizar os clientes no ecossistema da marca. O resultado? Em 2020, a receita com serviços atingiu US$ 53,8 bilhões, representando 20% do faturamento total da Apple.

O poder do conhecimento financeiro nos negócios

A trajetória de Tim Cook na Apple prova um ponto crucial: ter boas ideias não é suficiente para construir um negócio de sucesso. Estratégia e execução impecável fazem toda a diferença.

Desde a otimização da cadeia de suprimentos até a criação de novas fontes de receita recorrente, Cook utilizou competências financeiras e operacionais para transformar a Apple em um império.

Esse é apenas um exemplo de como o conhecimento em finanças corporativas é essencial para competir e atingir o verdadeiro sucesso em um mundo de negócios que não perdoa estratégias rasas.

No mercado, encontramos muitos outros exemplos que evidenciam isso, como a ascensão da LVMH com aquisições alavancadas, a fusão da Petz e Cobasi e uma única decisão que fez a Microsoft economizar 3,8 milhões de dólares por ano — cases analisados a fundo no pré-MBA em Finanças Corporativas, um programa que ensina as estratégias que diferenciam líderes de mercado e empresas bilionárias.

