ArcelorMittal vê 4º tri mais fraco com queda do aço nos EUA

Bruxelas – A ArcelorMittal, maior siderúrgica do mundo, avalia que o resultado do quarto trimestre deve ser mais fraco citando preços mais elevados do carvão e pela desvalorização do aço nos Estados Unidos.

Apesar disso, a companhia elevou a projeção para o capital de giro para 1 bilhão de dólares, de 500 milhões de dólares, prevendo um fluxo de caixa positivo no ano. A ArcelorMittal também melhorou a perspectiva para o mercado chinês, citandocrescimento do consumo de aço.

A empresa disse que os preços médios do aço subiram 7,4 por cento no trimestre, impulsionados principalmente por América do Norte, Brasil e Europa.