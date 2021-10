Apple desenvolve tecnologia para ampliar uso do iPhone em carros

A Apple, cuja interface CarPlay é usada por milhões de motoristas para controlar música, obter direções e fazer ligações telefônicas, busca ampliar sua presença dentro dos carros.

A empresa trabalha em uma tecnologia que possibilite o acesso a funções como sistema de climatização, velocímetro, rádio e assentos, segundo pessoas com conhecimento do projeto. A iniciativa, chamada “IronHeart” internamente, ainda está no estágio inicial e exigiria a cooperação das montadoras.

O trabalho reforça a ideia de que o setor automotivo pode ser uma grande fonte de receita para a gigante da tecnologia, mesmo sem vender veículos. Embora os planos para a fabricação de um carro pela Apple tenham enfrentado contratempos, como a saída de executivos-chave este ano, a empresa continuou a fazer incursões com o CarPlay. A ferramenta permite que os clientes conectem seus iPhones a um veículo para operar os chamados recursos de infoentretenimento. Sete anos após seu lançamento, o CarPlay agora é oferecido pela maioria das principais montadoras.

O IronHeart levaria o CarPlay um passo adiante. O sistema baseado no iPhone pode acessar uma série de controles, sensores e configurações, disseram as pessoas, que pediram para não serem identificadas porque o projeto é confidencial.

Um porta-voz da Apple não quis comentar sobre os planos para carros da empresa com sede em Cupertino, Califórnia.

Ao obter acesso a controles e instrumentos, a Apple pode transformar o CarPlay em uma interface que pode abranger quase todo o carro. Os dados também podem ser usados pela Apple ou terceiros para criar outros aplicativos ou adicionar recursos às funções existentes.

Alguns usuários da Apple se queixaram da necessidade de alternar entre o CarPlay e o sistema instalado do carro para operar os principais controles. Essa iniciativa simplificaria o processo.

O IronHeart representaria a maior aposta da Apple em tecnologia automotiva desde o lançamento do CarPlay em 2014, mas talvez não seja bem-recebida entre montadoras, que podem relutar em ceder o controle dos principais recursos à Apple. Embora o CarPlay esteja agora instalado em mais de 600 modelos de automóveis, outras iniciativas da Apple lançadas nos últimos anos têm demorado a serem aceitas entre montadoras.